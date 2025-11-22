Lansarea misiunii Artemis 3, prin care NASA intenționează să trimită astronauți pe Lună, ar putea fi amânată până în 2028, din cauza întârzierilor giganticei rachete Starship a SpaceX. Agenția spațială americană viza inițial 2027 pentru această misiune, însă calendarul companiei conduse de Elon Musk nu se aliniază cu programul NASA.

Conform unui document intern SpaceX obținut de Politico, compania plănuiește primul test de realimentare orbitală între nave Starship pentru iunie 2026 și o aterizare lunară fără echipaj în iunie 2027. Dacă aceste teste vor reuși, prima misiune cu echipaj către Lună ar putea avea loc abia în septembrie 2028.

SpaceX intenționează să transmită aceste date către NASA în decembrie, în cadrul unui „program integrat principal”. Compania recunoaște că acest calendar depășește termenii contractului inițial cu NASA și speră să stabilească noi termene cu agenția spațială.

Problemele tehnice ale Starship

Starship a intrat în faza de teste de zbor în 2023 și a atins câteva repere importante, inclusiv recuperarea booster-ului Super Heavy. Totuși, din cele cinci lansări planificate pentru 2025, primele trei au eșuat.

Starship este proiectat pentru reutilizare completă, o premieră pentru un vehicul orbital, și are ca obiectiv final transportul oamenilor pe Marte. Însă înainte ca acest vis să devină realitate, racheta trebuie să ducă astronauții NASA pe Lună și să dovedească fiabilitatea sistemelor de realimentare și amartizare.

Artemis 3 și provocările programului

Misiunea Artemis 3 presupune realimentarea Starship în spațiu de până la 12 ori pentru a acumula combustibil suficient pentru aselenizare și revenirea în orbită. Apoi, echipajul se va întâlni cu nava Orion, care îl va aduce în siguranță pe Pământ.

Întârzierile Starship afectează însă ritmul programului Artemis. Artemis 2, misiunea de zbor în jurul Lunii fără aselenizare, ar putea fi lansată în februarie 2026. Artemis 1, lansată fără echipaj în 2022, a orbitat deja Luna. Întârzierea Artemis 3 până în 2028 înseamnă o pauză de peste doi ani între misiunile programului, comparativ cu frecvența programului Apollo, care trimitea o misiune la fiecare 4–5 luni între 1968 și 1972.

Privit într-o astfel de lumină, programul Agenției Spațiale Americane pare să fie la mâna SpaceX și a ritmului acesteia de dezvoltare.