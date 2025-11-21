Vestigiu al unui trecut îndepărtat sau ameninţare extraterestră? Cometa 3I/ATLAS, care traversează în prezent sistemul nostru solar cu viteză maximă, fascinează oamenii de ştiinţă şi captivează reţelele sociale, până la Kim Kardashian, care vrea să vadă în ea o navă extraterestră, relatează AFP, citată de News.ro.

De la superstaruri la membri ai Congresului american, trecând pe la figuri celebre ale mişcării conspiraţioniste, diverse voci se întreabă dacă nu cumva este vorba nu de o cometă naturală, ci de o… navă extraterestră.

Deşi contrazisă de NASA, care a dezvăluit miercuri noi imagini ale obiectului spaţial, această teorie alimentată de un cercetător de la renumita universitate Harvard şi de imagini false generate de inteligenţa artificială, a câştigat rapid popularitate.

„Este incredibil să vezi cât de mult s-au implicat oamenii” în această dezbatere, constată zâmbind Thomas Puzia, astrofizicianul care conduce observatorul chilian care a detectat 3I/ATLAS.

Dar „este foarte periculos şi, într-un fel, înşelător să punem aceste speculaţii înaintea procesului ştiinţific”, avertizează el, într-o critică abia voalată la adresa colegului său, care insistă de săptămâni întregi că nu se poate exclude ipoteza extraterestră.

„Toate faptele, fără excepţie, indică faptul că este vorba de un obiect normal provenit din spaţiul interstelar. Acest lucru îl face cu siguranţă foarte ieşit din comun, dar nu există nimic ce nu putem explica prin fizică şi astrofizică”, subliniază Puzia.

De la detectarea sa în iulie, acest obiect, doar al treilea interstelar – adică străin de sistemul nostru solar – detectat vreodată, continuă să provoace agitaţie.

Un profesor în căutare de extratereștri

Cazul aminteşte de dezbaterea care a agitat comunitatea ştiinţifică în 2017, la trecerea unui alt misterios bolid interstelar, Oumuamua. Deja la acea vreme, Avi Loeb, profesorul de la Harvard, susţinuse ipoteza unei nave extraterestre, o teză controversată pe care a apărat-o ulterior într-o carte. Insistând şi de această dată asupra existenţei unor „anomalii”, el îi acuză pe colegii săi de lipsă de deschidere.

„Evident, ar putea fi ceva natural (…) dar trebuie să luăm în considerare posibilitatea ca acesta să fie (de origine) tehnologică, deoarece, dacă este cazul, implicaţiile pentru umanitate vor fi enorme”, a declarat el pentru AFP.

„Ne dorim foarte mult să găsim semne de viaţă în univers (…) dar 3I/ATLAS este o cometă”, a replicat miercuri Amit Kshatriya, oficial al NASA, într-o conferinţă de presă. „Arată şi se comportă ca o cometă”, a punctat el.

În ciuda negărilor, teoria continuă să câştige popularitate, spre marea dezamăgire a celor care o studiază.

Această cometă oferă „o perspectivă fără precedent asupra unui sistem extrasolar care este potenţial cu miliarde de ani mai vechi decât propriul nostru sistem solar (…) şi toate acestea sunt complet ignorate de această dezbatere despre OZN-uri”, constată cu regret Thomas Puzia.

O cometă misterioasă

Dacă există un punct asupra căruia toţi sunt de acord, este că Atlas nu are nimic obişnuit.

Cometa ascunde multe mistere, în special cu privire la originea şi compoziţia sa exactă, pe care oamenii de ştiinţă speră să le descopere prin observaţii în săptămânile următoare, când se va apropia de Pământ.

Acest mic corp solid compus din rocă şi gheaţă, venit din tenebrele spaţiului, ne-ar putea ajuta să înţelegem mai bine cum se pot forma planetele sau cum poate apărea viaţa în jurul altor stele din Calea Lactee, în diferite epoci ale galaxiei, insistă cercetătorul.

„Este o fereastră către un trecut îndepărtat”, atât de îndepărtat încât ar putea preceda chiar formarea Pământului şi a Soarelui nostru, adaugă Tom Statler, om de ştiinţă la NASA, care mărturiseşte că obiectul interstelar „îi dă fiori”.

Spre deosebire de primele două obiecte interstelare detectate în trecut şi studiate doar sumar, de data aceasta astronomii au avut la dispoziţie luni întregi pentru a observa 3I/ATLAS. Şi speră că acesta este doar începutul, graţie îmbunătăţirii continue a mijloacelor de observare şi detectare. „Ar trebui să putem găsi acum mult mai multe în fiecare an”, spune Darryl Seligman de la Universitatea de Stat din Michigan, într-o declaraţie pentru AFP.