Telescopul Spațial Nancy Grace Roman, următoarea generație de telescoape NASA, se pregătește să depășească așteptările oamenilor de știință, chiar înainte de a fi lansat. Conform cercetătorilor, Roman va putea măsura unde seismice uriașe care străbat suprafețele a sute de mii de stele gigant roșii, ceea ce va oferi informații prețioase despre evoluția și proprietățile acestora, anunță Space.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Roman este un telescop de tip „survey” cu o oglindă de 2,4 metri, similară cu cea a Telescopului Spațial Hubble, dar cu un câmp vizual de 100 de ori mai mare. În afară de studiul materiei și energiei întunecate, una dintre misiunile principale ale telescopului va fi Galactic Bulge Time-Domain Survey, care va analiza milioane de stele din centrul Căii Lactee, în special pentru detectarea exoplanetelor.

Observațiile telescopului Roman nu se vor limita la detectarea planetelor

Cercetătorii intenționează să folosească microlensingul gravitațional, fenomenul prin care gravitația unui obiect aflat între telescop și o stea îndepărtată poate amplifica lumina acesteia, pentru a descoperi planete invizibile direct.

Observațiile Roman nu se vor limita însă la detectarea planetelor. Stelele sunt mase turbulent convective, cu oscilații ce se propagă prin interiorul lor și care pot provoca variații subtile ale luminozității la suprafață.

Studiul acestor oscilații, numit asteroseismologie, permite oamenilor de știință să estimeze masele, dimensiunile și vârstele stelelor. Înțelegerea acestor caracteristici oferă, la rândul său, indicii despre planetele care orbitează aceste stele și despre modul în care sistemele planetare evoluează.

Roman va fi extrem de eficient în detectarea oscilațiilor stelelor gigant roșii

Trevor Weiss, de la California State University, Long Beach, liderul studiului, explică faptul că datele asteroseismologice vor oferi informații importante despre stelele gazdă ale exoplanetelor și despre exoplanete în sine.

Echipa sa a aplicat datele colectate de Telescopul Spațial Kepler pe modele ale capacităților observatorului Roman și a descoperit că acesta va fi extrem de eficient în detectarea oscilațiilor stelelor gigante roșii, care sunt suficient de luminoase pentru a fi observate și prezintă frecvențe mari de oscilație.

Aceasta se potrivește perfect cu modul de operare al Roman, care va monitoriza sute de milioane de stele din Calea Lactee la intervale de 12 minute, în serii de aproximativ șase perioade de 70,5 zile. Astfel, telescopul va fi capabil să surprindă vibrațiile gigantelor roșii și să construiască cel mai mare eșantion asteroseismologic colectat vreodată.

Aceste observații vor oferi indicii despre viitorul sistemelor planetare

Pe lângă analiza stelelor, aceste observații vor oferi indicii despre viitorul sistemelor planetare. Pe măsură ce stelele își epuizează combustibilul și se transformă în gigante roșii, planetele apropiate pot fi distruse, iar studiul microlensingului va permite detectarea planetelor care ar putea supraviețui acestei faze. Aceste date vor ajuta astronomii să înțeleagă mai bine soarta viitoare a sistemului nostru solar și modul în care se formează și evoluează sistemele planetare în general.

Marc Pinsonneault, de la Ohio State University, subliniază că puterea misiunii Roman constă în capacitatea sa de a aduce date valoroase pentru multiple domenii științifice, dincolo de obiectivele principale legate de exoplanete. În plus, datele asteroseismologice vor oferi și indicii despre istoria Căii Lactee, în special despre cea mai veche regiune a galaxiei, despre care oamenii de știință știu încă puține lucruri din cauza prafului intermediar care împiedică observațiile vizibile.

Telescopul Spațial Roman este programat să fie lansat între toamna anului 2026 și mai 2027, iar evaluarea recentă a capacităților sale a fost publicată în The Astrophysical Journal.