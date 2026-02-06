Asteroidul 2024 YR4, cu dimensiuni comparabile cu cele ale unei clădiri, are o mică probabilitate de a lovi Luna în decembrie 2032.

Un studiu publicat recent arată că un astfel de impact ar putea produce un fulger extrem de luminos, care ar putea fi observat de pe Pământ, în anumite condiții, scrie LiveScience.

Asteroidul, cu un diametru estimat la aproximativ 60 de metri, a fost descoperit pe 27 decembrie 2024.

În februarie 2025, a atras atenția comunității științifice după ce calculele inițiale indicau cea mai mare probabilitate înregistrată vreodată ca un asteroid de această dimensiune să lovească Pământul. Probabilitatea a ajuns atunci la 3,1%. Observațiile ulterioare au exclus însă complet un impact cu Terra în timpul apropierii din 22 decembrie 2032.

Riscul nu a dispărut în totalitate. Potrivit datelor furnizate de NASA, există în prezent o probabilitate de 4,3% ca asteroidul să lovească Luna.

Un studiu anterior, realizat în 2025, estima că un astfel de impact ar elibera o energie echivalentă cu aproximativ 6,5 milioane de tone de TNT. Ar fi cel mai puternic impact lunar observat în epoca modernă.

Posibilitatea acestui eveniment i-a determinat pe mai mulți cercetători să analizeze în detaliu scenariile posibile.

Yifei Jiao, cercetător postdoctoral la Universitatea din California, Santa Cruz, spune că un eventual impact ar reprezenta „un rar experiment natural”, cu valoare științifică ridicată. „Este vorba despre un impact previzibil al unui corp mic, ale cărui efecte pot fi studiate în detaliu și pot avea relevanță operațională”, a declarat acesta.

Mii de simulări pentru un singur scenariu

Pentru a evalua consecințele posibile, echipa de cercetare a realizat modele computerizate care au inclus asteroidul, planetele din Sistemul Solar, Luna și Soarele. Traiectoria asteroidului a fost simulată în 10.000 de variante diferite, pentru a identifica cele mai probabile zone de impact de pe suprafața Lunii.

Rezultatele arată că, dacă impactul va avea loc, asteroidul ar lovi Luna de-a lungul unui coridor cu o lungime de aproximativ 3.000 de kilometri. Zona se află la nord de craterul Tycho, într-o regiune care, privită din emisfera nordică a Pământului, se află în jumătatea inferioară a discului lunar.

Cercetătorii au simulat și momentul efectiv al impactului, pe o durată de 500 de secunde. Au analizat modul în care materialul lunar ar fi aruncat în spațiu și traiectoriile fragmentelor care ar putea scăpa de gravitația Lunii. Studiul este disponibil pe platforma arXiv și nu a fost încă evaluat prin peer-review.

Un fulger la fel de strălucitor ca Venus

Una dintre concluziile centrale ale studiului este că impactul ar produce un fulger extrem de luminos. Magnitudinea estimată ar fi între -2,5 și -3, comparabilă cu strălucirea planetei Venus pe cerul nopții. Fulgerul ar putea dura între trei și cinci minute, însă cercetătorii spun că ar fi vizibil cu siguranță timp de cel puțin 10 secunde, suficient pentru a fi remarcat cu ochiul liber.

Ora estimată a impactului este 10:19 a.m. EST, respectiv 15:19 UTC. În acel moment, Luna ar fi deasupra orizontului în mai multe regiuni ale globului. Estul Asiei, Oceania, Hawaii și vestul Americii de Nord sunt considerate cele mai favorabile zone pentru observare.

Există însă o limitare importantă. În ziua estimată a impactului, aproximativ 70% din suprafața Lunii va fi iluminată de Soare. Fulgerul ar putea fi observat cu ochiul liber doar dacă impactul ar avea loc în zona neiluminată. Cercetătorii estimează că probabilitatea acestui scenariu este de doar 2,85%, în cazul în care asteroidul va lovi Luna.

Chiar și în alte condiții, fenomenul ar putea fi detectat cu telescoape de amatori. În plus, impactul ar provoca o „ploaie” de roci lunare, care ar cădea înapoi pe suprafață și ar genera mii de fulgere secundare. Acestea ar fi însă mult mai slabe decât cel principal.

Furtuni de meteori după impact

Studiul mai arată că impactul ar putea arunca spre Pământ până la 100 de milioane de kilograme de material lunar. Fragmentele ar intra în atmosfera terestră sub formă de meteori, generând ceea ce cercetătorii numesc „furtuni de meteori extreme”. Acestea ar putea avea loc între două și 100 de zile după impact și ar fi vizibile de pe Pământ.

Yixuan Wu, cercetător la Universitatea Tsinghua și coautor al studiului, afirmă că un astfel de eveniment ar avea o importanță majoră pentru știința planetară. „Dacă acest scenariu se va produce, va fi un moment de referință, care va transforma sistemul Pământ–Lună într-un laborator natural pentru studiul impacturilor asteroidale”, a declarat acesta.

Deși probabilitatea unui impact rămâne redusă, cercetătorii subliniază că asteroidul 2024 YR4 oferă deja un exemplu valoros de monitorizare și analiză a obiectelor potențial periculoase. Chiar dacă Pământul nu este în pericol, datele obținute contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare planetară și la o mai bună înțelegere a riscurilor din spațiu.