VIDEO A descoperit NASA urme de viață pe Marte? Agenția Spațială anunță o conferință de presă în care va prezenta o nouă descoperire a roverului Perseverance / Cum puteți urmări live transmisia

NASA se pregătește să dezvăluie miercuri, 10 septembrie, detalii despre o descoperire semnificativă făcută de roverul Perseverance pe Marte, legată de un eșantion descris anterior drept „misterios”, se arată pe site-ul oficial al Agenției Spațiale Americane.

Conferința va fi transmisă live pe site-ul agenției la ora 11:00 EDT (18:00 PM ora României) și va include materiale vizuale care vor ajuta publicul să înțeleagă mai bine contextul descoperirii. Transmisia va putea fi urmărită live pe acest canal de You Tube:

Roca în cauză, denumită Sapphire Canyon, a fost colectată în iulie 2024 din Craterul Jezero, o locație explorată de roverul Perseverance încă din februarie 2021.

NASA consideră că această regiune ar fi putut găzdui forme de viață în trecut, ceea ce face descoperirea extrem de relevantă pentru cercetările astrobiologice. Eșantionul provine din zona Neretva Vallis, un canion săpat de curenți de apă care s-au revărsat în Craterul Jezero în urmă cu milioane de ani.

Singurul loc de pe Marte unde au fost descoperite posibile reacții asociate vieții

Sapphire Canyon a fost extras dintr-o rocă mai mare, denumită Cheyava Falls, cunoscută pentru particularitățile sale vizuale, „semințele de mac” și „petele de leopard”, care au atras atenția echipei Perseverance încă de la prima examinare.

Totodată, Cheyava Falls este un loc deosebit de important pentru oamenii de știință, fiind până acum singurul loc de pe Marte unde au fost descoperite dovezi chimice ce indică posibile reacții asociate vieții, precum și molecule organice.

Morgan Cable, cercetător în cadrul echipei Perseverance, a subliniat într-un videoclip postat de NASA că aceste dovezi ar putea oferi indicii despre condițiile necesare pentru viață pe Marte, dar și despre procesele chimice care au avut loc pe planeta roșie în trecut.