VIDEO Imaginile zilei: „Alb pur” | Astronauții misiunii Fram2, operată de SpaceX, sunt primii din istorie care au putut vedea Antarctica din spațiu / Ce i-a surprins?

Pentru prima dată în istorie, un echipaj format din patru persoane are ocazia să vadă cu proprii ochi polii nordic și sudic ai Pământului.

Toate zborurile spațiale umane care au precedat misiunea Fram2 au orbitat Pământul de la vest la est. Acest zbor, la bordul unei nave spațiale SpaceX Crew Dragon, este primul care urmează o înclinație de 90 de grade, relatează Space.com.

Aceste imagini au fost realizate la prima ocazie a echipajului de a deschide Cupola Dragon, cea mai mare fereastră a unei nave lansată vreodată pe orbită, oferind vederi spectaculoase de 360 de grade.

Hello, Antarctica.

Unlike previously anticipated, from 460 km above, it is only pure white, no human activity is visible. pic.twitter.com/i7JawFYzW2

— Chun (@satofishi) April 2, 2025