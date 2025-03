VIDEO Prima rachetă orbitală lansată din Europa continentală se prăbușește și explodează la sol după lansare

O rachetă de test, menită să impulsioneze lansările de sateliți din Europa, s-a prăbușit la sol și a explodat la mai puțin de un minut după decolare, duminică, de la un spațiuport din Norvegia, într-un test inițial descris de startup-ul german Isar Aerospace, potrivit The Guardian.

Racheta Spectrum, fără echipaj, a fost prezentată drept prima încercare de zbor orbital originară din Europa, unde mai multe țări, inclusiv Suedia și Marea Britanie, și-au exprimat dorința de a intra pe piața în creștere a misiunilor spațiale comerciale.

Isar Aerospace, care avertizase anterior că prima lansare s-ar putea încheia prematur, a declarat că testul a furnizat o cantitate semnificativă de date utile pentru echipa sa.

LAUNCH! Isar Aerospace’s Spectrum rocket launches from the Orbital Launch Pad at the Andøya Space Center in Norway.

And failed early in first stage flight. That’s why it’s a test flight. pic.twitter.com/SfolnqhtBu

March 30, 2025