NASA se pregătește pentru un reper fără precedent în explorarea spațială. În noiembrie 2026, sonda Voyager 1, cel mai îndepărtat obiect realizat vreodată de oameni, va deveni prima navă spațială care atinge distanța de o zi-lumină față de Pământ, moment în care un semnal radio va avea nevoie de 24 de ore pentru a ajunge la bordul ei, anunță Interesting Engineering.

Voyager 1 se află deja la peste 25,3 miliarde km de Pământ și este prima sondă care a intrat în spațiul interstelar. Potrivit NASA, un mesaj transmis astăzi către navă ajunge în 23 de ore, 32 de minute și 35 de secunde. În aproximativ un an, distanța se va mări la 25,9 miliarde km, prag la care timpul de transmisie va atinge exact 24 de ore.

Performanța vine după aproape o jumătate de secol de călătorie continuă, de la lansarea din 1977, într-o fereastră orbitală rară care permitea survolarea planetelor externe într-o succesiune optimă, un aliniament ce are loc o dată la 176 de ani.

Comunicarea devine o provocare

Odată cu acest prag, comunicarea cu Voyager 1 devine din ce în ce mai complexă. NASA folosește Deep Space Network pentru a menține conexiunea, dar fiecare comandă va avea nevoie de o zi pentru a ajunge la sondă, iar confirmarea revenirii va mai dura încă una. Practic, un dialog minim cu Voyager 1 va dura 48 de ore.

Sonde istorice, tehnologie minimală

Realizările Voyager sunt cu atât mai uimitoare cu cât fiecare sondă are de trei milioane de ori mai puțină memorie decât un smartphone modern. Cu toate acestea, Voyager 1 și Voyager 2 rămân cele mai longevive misiuni NASA.

Voyager 1 a survolat Jupiter și Saturn înainte de a părăsi sistemul solar și este responsabilă pentru celebra fotografie „pale blue dot”, realizată la sugestia lui Carl Sagan, cea mai îndepărtată imagine a Pământului.

Voyager 1 a intrat în spațiul interstelar în 2012, iar Voyager 2 în 2018, ți sunt singurele două vehicule care au depășit heliosfera.

Cât mai funcționează sonda?

NASA estimează că sursa nucleară a lui Voyager 1 va mai alimenta instrumentele științifice doar încă aproximativ un an. Voyager 2, deși mai aproape de Pământ, rămâne al doilea cel mai îndepărtat obiect construit de om, la aproximativ 19,5 ore-lumină.