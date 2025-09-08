SpaceX nu mai poate fi singura forță în spațiu / Rachetele Neutron și New Glenn pregătesc sfârșitul monopolului Falcon 9

Industria spațială privată se află la un punct de cotitură. Rocket Lab și Blue Origin pregătesc lansări care ar putea diminua dominația SpaceX pe piața rachetelor reutilizabile și schimbă dinamica competiției în sector, informează Interesting Engineering.

Pe 29 august, Rocket Lab a deschis la NASA Wallops Flight Facility, Virginia, prima platformă dedicată rachetei sale Neutron, un vehicul reutilizabil de clasă medie care vizează să concureze direct cu Falcon 9, coloana vertebrală a SpaceX. Fondatorul companiei, Sir Peter Beck, a declarat că Neutron va „restabili echilibrul în categoria rachetelor medii de lansare”, sector dominat aproape fără opoziție de SpaceX în ultimul deceniu.

Neutron și Blue Origin vin cu tehnologii inovatoare

În timp ce Falcon 9 a stabilit standardul pentru rachetele medii, cu o rată de succes de 99,44% și peste 530 de lansări, Neutron vine cu tehnologii inovatoare, precum carena reutilizabilă „Hungry Hippo” și propulsie pe metan și oxigen lichid, promițând aterizări verticale și o lansare inaugurală programată pentru sfârșitul anului.

În plus, Neutron este capabilă să transporte până la 13.000 kg pe orbita joasă a Pământului. Prima lansare este programată pentru sfârșitul anului.

Blue Origin intră și ea în competiție cu racheta orbitală New Glenn, cu o capacitate de 45.000 kg pe orbita joasă, aproape dublu față de Falcon 9. Înălțimea sa de 98 de metri o face o adevărată „clădire de 32 de etaje” în spațiu.

Deși New Glenn concurează cu Starship, nu cu Falcon 9, miza este să fie operațională din a doua lansare, ceea ce o face cea mai puternică rachetă operațională cu booster unic din lume. A doua lansare este programată pentru sfârșitul lunii septembrie

Nu doar start-up-urile pun presiune pe SpaceX

United Launch Alliance cu Vulcan Centaur și Arianespace cu Ariane 6 lucrează la rachete care să-și recâștige terenul pe piața internațională, în timp ce companii emergente precum PLD Space din Spania dezvoltă soluții reutilizabile cu ambiții globale.

Experții avertizează că dependența de o singură companie pentru lansări spațiale reprezintă un risc strategic. Emergența Neutron și New Glenn ar putea transforma o industrie dominată de un jucător într-o competiție reală, unde viteza, costurile și reutilizarea devin factori esențiali.

În acest context, controlul asupra accesului în spațiu nu mai este doar o chestiune comercială, ci și geopolitică. Întrebarea este: va reuși SpaceX să mențină ritmul sau ne apropiem de o nouă eră în care mai mulți jucători vor dicta regulile jocului în spațiu?