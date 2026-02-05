SUA și China conduc clasamentul țărilor care investesc cel mai mult în cercetare și dezvoltare / Unde se situează România?

Timp de mai multe decenii, Statele Unite au dominat clasamentul global al cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare (C&D). În ultimii ani însă, acest echilibru începe să se schimbe, pe fondul ascensiunii rapide a Chinei și al consolidării rolului Asiei în economia globală a inovării, relatează Visual Capitalist.

Susținută de investiții masive și de o strategie națională bine coordonată, China a ajuns în 2024 pe primul loc la nivel mondial, cu cheltuieli de aproximativ 785,9 miliarde de dolari pentru cercetare și dezvoltare. Ponderea sa în totalul global al investițiilor C&D a crescut spectaculos, de la doar 4% în anul 2000 la 27,4% în prezent. O mare parte din aceste fonduri sunt direcționate printr-un model centralizat de finanțare, în care cercetarea se desfășoară în principal în laboratoare guvernamentale, aliniate la priorități strategice precum energia, biotehnologia sau tehnologiile avansate.

Statele Unite ocupă locul al doilea, cu 781,8 miliarde de dolari investiți în 2024, la mică distanță de China. Spre deosebire de modelul chinez, cercetarea americană este susținută în principal de sectorul privat. Giganți tehnologici precum Amazon, Alphabet și Meta se numără printre cei mai mari investitori corporativi în C&D din lume. Împreună, China și SUA concentrează peste jumătate din cheltuielile globale pentru cercetare și dezvoltare, mai exact 54,7%.

La distanță considerabilă se află Japonia, care ocupă locul al treilea, cu investiții de 186 de miliarde de dolari în 2024. Deși rămâne un actor important în inovare, Japonia și-a redus semnificativ ponderea în C&D la nivel global în ultimele două decenii, cu o scădere de 7,2 puncte procentuale față de anul 2000. Companii precum Toyota și Honda continuă să joace un rol central în finanțarea cercetării, însă dinamica generală este una de stagnare relativă.

Europa este reprezentată de trei state în top 10 mondial: Germania (locul 4), Marea Britanie (locul 6) și Franța (locul 8). Cu toate acestea, și în cazul acestor țări, ponderea în cercetarea și dezvoltarea globală a scăzut constant în ultimele două decenii, pe fondul competiției tot mai puternice din Asia și America de Nord.

Există însă și semnale pozitive pentru Uniunea Europeană. În 2024, investițiile corporative în cercetare și dezvoltare au crescut cu 13% în sectorul sănătății, iar domeniul energiei a înregistrat un avans de 19,8%, ritmuri de creștere care le-au depășit pe cele din China, SUA și Japonia. Evoluția sugerează o reorientare strategică a capitalului european către sectoare considerate esențiale pentru tranziția verde și securitatea economică pe termen lung.

România, iarăși la coadă

La polul opus al clasamentului european se află însă România. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare au totalizat în 2024 aproximativ 8 miliarde de lei (circa 1,6 miliarde de euro).

Ca pondere în PIB, investițiile în C&D au reprezentat 0,46%, în scădere față de 0,51% în 2023. Din acest total, 0,30% a provenit din sectorul privat, iar 0,16% din sectorul public.

Prin comparație, media cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare la nivelul Uniunii Europene este de 2,26% din PIB, iar în economii avansate precum Germania, Austria, Suedia sau Danemarca acest indicator depășește 3%. Doar Germania a alocat în 2024 aproximativ 90 de miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare, de peste 50 de ori mai mult decât România, evidențiind decalajele majore dintre estul și vestul Europei în ceea ce privește capacitatea de inovare.