Un instrument revoluționar ar putea detecta ADN marțian / Evident, dacă a existat vreodată viață pe Marte

Pe măsură ce planurile de colonizare a planetei Marte devin tot mai concrete, astrobiologii se află într-o cursă contracronometru… să descopere dacă viața există pe Planeta Roșie înainte ca aceasta să fie complet afectată de prezența omului, anunță UniverseToday.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

O echipă de cercetători condusă de Christopher Temby și Jan Spacek, din cadrul proiectului Agnostic Life Finder (ALF), propune o metodă promițătoare: detectarea polielelectrolitelor, adică a ADN-ului sau a moleculelor similare care transmit informație genetică.

Polielelectrolitele: cheia vieții marțiene

ADN-ul și ARN-ul sunt polielelectrolite, molecule capabile să transmită informație între generații. Dacă Marte a dezvoltat un mecanism diferit de stocare a informației genetice, acesta ar fi probabil tot sub formă de polielelectrolit. Descoperirea unei astfel de molecule ar fi dovada directă a existenței vieții pe planeta roșie.

Instrumentul folosește un sistem de electrodializă și filtre cu nanopori pentru a concentra polielelectrolitele, care altfel ar fi prea diluate pentru a fi detectate. Proba se amestecă cu apă și este expusă unui câmp electric: polielelectrolitele, mai mari decât ionii obișnuiți de sare, sunt reținute într-o cameră specială, atingând astfel concentrația necesară pentru detecție.

Avantajul apei pentru detectarea vieții

Polielelectrolitele nu supraviețuiesc mult timp în apă. În loc să fie un obstacol, acest lucru ar putea fi un avantaj: detectarea lor ar indica prezența vieții actuale, deoarece moleculele vechi ar fi fost deja distruse.

Pe măsură ce omenirea se apropie de colonizarea planetei Marte, fereastra pentru descoperirea și analiza vieții marțiene unice se închide rapid. Viitorul instrumentului ALF depinde însă de finanțarea NASA, care a sprijinit inițial dezvoltarea sa printr-un grant NIAC.

Dacă va fi susținut, datele despre ADN-ul marțian, sau echivalentul său, ar putea fi disponibile oamenilor de știință înainte ca planeta să fie contaminată de organisme terestre.