Un studiu recent publicat în revista Nature aduce o schimbare importantă în felul în care este înțeleasă istoria celebrului monument Stonehenge. Analiza sugerează că una dintre pietrele sale centrale – cunoscută drept Piatra Altarului – nu provine, așa cum s-a crezut zeci de ani, din Țara Galilor. Potrivit revistei Popular Mechanics, originea acesteia ar putea fi, de fapt, în nord-estul Scoției.

Concluzia contrazice o ipoteză geologică acceptată de multă vreme și ridică, în același timp, întrebări noi despre modul în care comunitățile neolitice transportau materiale pe distanțe mari și despre existența unor rețele comerciale surprinzător de complexe, scrie Mediafax.

Pentru studiu, cercetătorii au analizat granulele minerale din fragmente ale Pietrei Altarului, un bloc de gresie care cântărește aproximativ șase tone. Piatra are circa 4,8 metri lungime și aproape un metru lățime și se află parțial îngropată în cercul de la Stonehenge, în comitatul Wiltshire.

Oamenii de știință au realizat ceea ce descriu drept o „amprentă chimică” a rocii, bazată pe vârsta și compoziția mineralelor. Analiza a scos la iveală granule minerale cu vârste cuprinse între 1 și 2 miliarde de ani, dar și alte minerale datate la aproximativ 450 de milioane de ani.

Această semnătură geologică nu se potrivește cu rocile din zona Brecon Beacons, din sud-estul Țării Galilor – locul indicat în mod tradițional ca sursă. În schimb, rezultatele coincid cu structura geologică a rocilor din Bazinul Orcadian, situat în Scoția.

Multă vreme, cercetările au susținut că Piatra Altarului ar fi fost adusă din Țara Galilor. Noua analiză respinge însă această ipoteză larg acceptată. În prezent, echipa de cercetare încearcă să identifice exact locul din Scoția de unde ar putea proveni blocul de gresie.

Dacă ipoteza se confirmă, piatra ar fi parcurs aproximativ 750 de kilometri până în sudul Angliei. O asemenea deplasare nu ar fi fost deloc simplă pentru comunitățile preistorice și ar fi necesitat o planificare atentă.

Unii specialiști cred că transportul s-ar fi putut face pe rute maritime de coastă, nu pe uscat. Mutarea unui bloc de șase tone pe cale terestră ar fi fost, spun experții, extrem de dificilă.

În același timp, descoperirea sugerează că în jurul anului 2600 î.e.n. existau deja rețele comerciale și logistice sofisticate, precum și un nivel ridicat de organizare socială. Iar asta schimbă modul în care este privită societatea din Britania preistorică.

Concluziile noului studiu nu rezolvă toate misterele Stonehenge, dar deschid o perspectivă diferită asupra originii monumentului și asupra comunităților care l-au construit. Iar pentru arheologi, acesta ar putea fi doar începutul unei noi serii de descoperiri.