Un studiu asupra fosilelor sugerează că prădătorii marini preistorici nu se limitau la oceane

Mosasaurii erau prădătorii de vârf ai oceanelor în timpul domniei dinozaurilor, dar noi cercetări relevă că dinozaurii nu erau în siguranță nici în râuri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cercetători din Suedia, SUA și Olanda au analizat izotopii din mai mulți dinți de mosasaur proveniți din situri din Dakota de Nord, confirmând că aceste monștri marini antici puteau trăi și în medii de apă dulce, transmite Mediafax.

Judecând după caracteristicile unui dinte găsit într-o câmpie inundabilă din interiorul continentului, acesta aparținea unui grup de mosasauri care ar fi putut ajunge la o lungime de aproximativ 11 metri, potrivit ScienceAlert.

Acest lucru adaugă un nou element terifiant de pericol. Dinozaurii însetați trebuiau să fie în alertă nu numai pentru amenințările terestre, ci și pentru prădătorii de dimensiunea unui autobuz care se năpusteau din apă.

„Dimensiunea înseamnă că animalul ar rivaliza cu cele mai mari orci ucigașe, făcându-l un prădător extraordinar de întâlnit în mediile riverane care nu erau asociate anterior cu astfel de reptile marine gigantice”, spune Per Ahlberg, paleontolog vertebrat la Universitatea Uppsala din Suedia.

Mosasaurii erau reptile acvatice carnivore care au trăit în perioada târzie a Cretacicului. În timp ce unele specii erau mici, majoritatea erau gigantice, ceea ce le-a permis să domine oceanele antice timp de milioane de ani.

De aceea a fost ciudat când, în 2022, paleontologii au descoperit un dinte de mosasaur într-o câmpie inundabilă din interiorul continentului, alături de un dinte de Tyrannosaurus rex și o mandibulă de crocodil. Oare proprietarul său trăia acolo, în mediul fluvial de apă dulce, sau poate fusese adus de valuri din ocean?

Pentru a afla, cercetătorii au efectuat o analiză izotopică a smalțului dintelui și l-au comparat cu semnături similare din alte specimene fosile, inclusiv dinți de rechin și amoniți.

Elementele pot apărea în mai multe variante, cunoscute sub numele de izotopi, diferențiate prin numărul de neutroni din atom. Studierea raporturilor izotopilor dintr-o probă poate dezvălui ce a mâncat un animal și unde a trăit.

În acest caz, cercetătorii au examinat raporturile dintre izotopii de oxigen, stronțiu și carbon.

Oxigenul, de exemplu, este deosebit de util pentru diferențierea între mediile de apă sărată și de apă dulce: izotopul mai ușor 16O este mai probabil să se evapore din ocean și să cadă sub formă de ploaie, ceea ce înseamnă că mediile de apă dulce au mai mult 16O și mult mai puțin izotopul mai greu 18O, în comparație cu apa de mare.

Și, într-adevăr, semnătura izotopilor de oxigen și stronțiu din dintele de mosasaur a indicat că animalul se simțea perfect acasă în mediul de apă dulce.

„Când am examinat două dinți suplimentari de mosasaur găsiți în apropiere, în situri puțin mai vechi din Dakota de Nord, am observat semnături similare de apă dulce”, spune Melanie During, paleontolog vertebrat la Uppsala.

„Aceste analize arată că mosasaurii au trăit în medii riverane în ultimul milion de ani înainte de a dispărea.”

Raportul izotopilor de carbon a confirmat această poveste, adăugând un detaliu nou și înfiorător: acest monstru fluvial nu era avers față de consumul de dinozauri.

„Izotopii de carbon din dinți reflectă, în general, ceea ce a mâncat animalul”, spune During.

„Mulți mosasauri au valori scăzute de 13C, deoarece se scufundă adânc. Dinții mosasaurului găsiți împreună cu dinții T. rex, pe de altă parte, au o valoare mai mare de 13C decât toți mosasaurii, dinozaurii și crocodilii cunoscuți, ceea ce sugerează că nu se scufundau adânc și că, uneori, se hrăneau cu dinozauri înecați.”

Cercetătorii sugerează că trecerea de la mediile de apă sărată la cele de apă dulce ar fi putut fi o adaptare târzie a mosasaurilor în ultimul milion de ani înainte de evenimentul de extincție care i-a distrus, alături de dinozauri.

Cercetarea a fost publicată în revista BMC Zoology.