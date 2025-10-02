Un uriaș „val” se propagă prin Calea Lactee și deplasează miliarde de stele în urma sa / Oamenii de știință nu știu încă ce l-a declanșat

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul datelor furnizate de telescopul spațial Gaia al Agenției Spațiale Europene (ESA), care a cartografiat timp de 12 ani pozițiile și mișcările a milioane de stele, înainte de a fi retras din funcțiune la începutul acestui an, informează LiveScience.

Un val cât o galaxie

Valul cosmic afectează stele aflate la distanțe cuprinse între 30.000 și 65.000 de ani-lumină de centrul Căii Lactee, adică o porțiune semnificativă din galaxia noastră, ce are un diametru de aproximativ 100.000 de ani-lumină.

Astronomii cred că fenomenul ar putea fi urmele unei vechi coliziuni cu o galaxie pitică, dar nu exclud alte explicații. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Astronomy & Astrophysics.

Cum a fost descoperit fenomenul

Datele colectate de Gaia arătaseră deja, în 2020, că discul galactic se clatină asemenea unui titirez. Noul val a fost identificat urmărind mișcările stelelor masive tinere și ale variabilelor cefeide, un tip de stele cu luminozitate oscilantă, dar previzibilă.

„Pentru că aceste stele se mișcă odată cu valul, e foarte posibil ca și gazul din care s-au format să fie prins în aceeași ondulație”, au transmis oficialii ESA.

Fenomenul a fost comparat cu celebrul „val” făcut de spectatori pe stadioane, mișcarea colectivă care pornește dintr-o parte și se propagă în trepte spre cealaltă, fiecare persoană ridicându-se și așezându-se la loc.

Mistere și posibile conexiuni

Cercetătorii cred că valul descoperit ar putea avea legătură cu o altă structură mai mică, deja cunoscută: Radcliffe Wave, un grup de stele și gaz aflat la 500 de ani-lumină de Soare, care se întinde pe 9.000 de ani-lumină.

„Radcliffe Wave este însă mult mai mic și situat într-o altă regiune a galaxiei. Cele două fenomene ar putea fi înrudite sau complet separate. De aceea avem nevoie de mai multe cercetări”, a explicat Eloisa Poggio, autoarea principală a studiului.