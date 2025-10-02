dark
Un uriaș „val” se propagă prin Calea Lactee și deplasează miliarde de stele în urma sa / Oamenii de știință nu știu încă ce l-a declanșat

George Radu
2 octombrie 2025
Calea Lactee
Photo by Luminas_Art on Pixabay
Descoperirea a fost făcută cu ajutorul datelor furnizate de telescopul spațial Gaia al Agenției Spațiale Europene (ESA), care a cartografiat timp de 12 ani pozițiile și mișcările a milioane de stele, înainte de a fi retras din funcțiune la începutul acestui an, informează LiveScience.

Un val cât o galaxie

Valul cosmic afectează stele aflate la distanțe cuprinse între 30.000 și 65.000 de ani-lumină de centrul Căii Lactee, adică o porțiune semnificativă din galaxia noastră, ce are un diametru de aproximativ 100.000 de ani-lumină.

Astronomii cred că fenomenul ar putea fi urmele unei vechi coliziuni cu o galaxie pitică, dar nu exclud alte explicații. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Astronomy & Astrophysics.

Cum a fost descoperit fenomenul

Datele colectate de Gaia arătaseră deja, în 2020, că discul galactic se clatină asemenea unui titirez. Noul val a fost identificat urmărind mișcările stelelor masive tinere și ale variabilelor cefeide, un tip de stele cu luminozitate oscilantă, dar previzibilă.

„Pentru că aceste stele se mișcă odată cu valul, e foarte posibil ca și gazul din care s-au format să fie prins în aceeași ondulație”, au transmis oficialii ESA.

Fenomenul a fost comparat cu celebrul „val” făcut de spectatori pe stadioane, mișcarea colectivă care pornește dintr-o parte și se propagă în trepte spre cealaltă, fiecare persoană ridicându-se și așezându-se la loc.

Mistere și posibile conexiuni

Cercetătorii cred că valul descoperit ar putea avea legătură cu o altă structură mai mică, deja cunoscută: Radcliffe Wave, un grup de stele și gaz aflat la 500 de ani-lumină de Soare, care se întinde pe 9.000 de ani-lumină.

„Radcliffe Wave este însă mult mai mic și situat într-o altă regiune a galaxiei. Cele două fenomene ar putea fi înrudite sau complet separate. De aceea avem nevoie de mai multe cercetări”, a explicat Eloisa Poggio, autoarea principală a studiului.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

