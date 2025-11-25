ANCOM explică cum pot utilizatorii să reclame conținutul online ilegal ce ar putea încălca legislaţia electorală în perioada alegerilor idn 7 decembrie

Utilizatorii, dar şi candidaţii la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025 pot semnala rapid conţinutul online care ridică suspiciuni de încălcare a legislaţiei electorale, a anunţat marţi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), coordonatorul serviciilor digitale din România, scrie Agerpres.

Astfel, materialele publicitare politice neconforme pot fi raportate către birourile electorale de circumscripţie sau judeţene, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.

În acelaşi timp, platformele online foarte mari – precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X sau LinkedIn – nu permit publicitate politică, iar utilizatorii şi candidaţii sau reprezentanţii candidaţilor pot raporta direct reclamele suspecte, pe care le consideră publicitate politică. Dacă nu sunt mulţumiţi de decizia platformei, aceştia pot utiliza sistemul intern de soluţionare a plângerilor, pe care platformele sunt obligate să îl pună la dispoziţia utilizatorilor, precizează ANCOM.

Potrivit sursei citate, regulamentul privind serviciile digitale impune platformelor online foarte mari care oferă servicii în Uniunea Europeană să aibă mecanisme care să le permită utilizatorilor să raporteze într-un mod facil conţinutul ilegal. Astfel, utilizatorii pot semnala direct platformelor respective informaţiile considerate ilegale, folosind mecanismele puse la dispoziţie de acestea.

„Dacă, în urma demersurilor realizate în cadrul platformei online, utilizatorii apreciază că platforma nu respectă obligaţiile de a oferi un mecanism de notificare privind prezenţa conţinutului ilegal sau de a pune la dispoziţie un sistem intern de soluţionare a plângerilor, aceştia pot adresa o plângere ANCOM, însoţită de dovezi concludente pentru fiecare pas întreprins, folosind formularul dedicat”, au transmis reprezentanţii ANCOM.

Autoritatea soluţionează plângerile privind platformele cu sediul în România sau le transmite către coordonatorul serviciilor digitale din statul unde este stabilită platforma vizată.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de servicii intermediare, ANCOM a publicat informaţii detaliate despre rolul ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale, ce este conţinutul ilegal, cine poate depune o plângere, ce servicii pot face obiectul unei plângeri în temeiul art. 53 din Regulamentul privind serviciile digitale sau despre raportarea conţinutului ilegal.

Informaţiile sunt disponibile în secţiunea dedicată serviciilor digitale de pe InfoCentru ANCOM.

În calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale în România, ANCOM nu are niciun rol în moderarea conţinutului online, nu acţionează ca organism de apel împotriva deciziilor platformelor online foarte mari în legătură cu conţinutul ilegal şi nu acţionează ca autoritate extrajudiciară în litigiile dintre diferite părţi sau diferiţi utilizatori cu privire la conţinutul ilegal, au mai transmis reprezentanţii autorităţii.