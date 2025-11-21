Autoritatea australiană de supraveghere a internetului a anunțat vineri că va adăuga serviciul de streaming live Twitch, deținut de Amazon.com, pe lista platformelor care vor fi interzise adolescenților. Pinterest, platforma de partajare a imaginilor, nu va fi inclusă în această interdicție, potrivit Reuters, citată de Mediafax.

Începând cu 10 decembrie, Australia va deveni prima țară care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele sociale.

Companiile care nu iau „măsuri rezonabile” pentru a se conforma riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari).

Comisarul eSafety a explicat că Twitch este considerat serviciu de social media deoarece este folosit în principal pentru streaming live și pentru publicarea de conținut interactiv.

Aceste funcții le permit utilizatorilor, inclusiv copiilor, să comunice între ei.

Twitch a anunțat că va dezactiva toate conturile utilizatorilor sub 16 ani începând cu 9 ianuarie.

De asemenea, va bloca crearea de noi conturi de către minori imediat ce interdicția va intra în vigoare luna viitoare.

Pinterest nu va fi adăugat pe listă. Potrivit comisarului pentru siguranță electronică, platforma oferă unele funcții sociale, dar aceste funcții nu reprezintă scopul ei principal. Pinterest este folosit în special pentru colecționarea imaginilor și organizarea de idei.

La începutul lunii, comisarul a extins deja interdicția pentru a include Reddit și Kick, o platformă de streaming video live.

Printre companiile mari deja vizate se află Meta Platforms – care deține Facebook, Instagram și Threads – precum și Snapchat, TikTok, X și YouTube, deținută de Alphabet.

Nu vor avea loc alte evaluări înainte ca noile reguli să intre în vigoare pe 10 decembrie.