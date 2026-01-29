Austria pregătește interzicerea rețelelor de socializare pentru minorii sub 14 ani

Guvernul austriac a anunțat marți că pregătește o lege care va interzice utilizarea rețelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani, măsura urmând să intre în vigoare începând cu anul școlar 2026-2027.

Inițiativa austriacă se aliniază exemplelor internaționale recente, precum Australia, care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la platformele de social media, și proiectele similare aflate în desfășurare în Franța, potrivit Oe1, citat de agenția EFE, preluată de Agerpres.

Detalii privind implementarea

Secretarul de stat austriac pentru digitalizare, conservatorul Alexander Prull, a declarat că guvernul va coopta experți pentru a analiza modul tehnic de implementare a măsurii. „Primul pas este integrarea grupurilor de experți împreună cu partidele politice. Într-o etapă ulterioară va fi analizată în detaliu implementarea tehnică, responsabilitatea fiind transferată complet platformelor online, existând mai multe posibilități în acest sens”, a explicat Prull.

Liberalii din coaliția de guvernare au respins această abordare, preferând utilizarea sistemului național de identitate digitală ID-Austria sau a viitorului sistem european eID, deși acesta din urmă nu este așteptat înainte de 2027.

Context european și internațional

În Franța, deputații au adoptat în primă lectură un proiect de lege care interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Legea, menită să protejeze sănătatea copiilor și adolescenților, este susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron și urmează să fie examinată de Senatul francez în următoarele săptămâni. Dacă va fi adoptată, Franța va deveni prima țară din Uniunea Europeană și a doua din lume, după Australia, care implementează astfel de restricții.

Comisia Europeană a confirmat că Franța poate adopta măsura, însă monitorizarea aplicării va rămâne în responsabilitatea executivului comunitar. Vicecancelarul federal austriac și ministru pentru mass-media, social-democratul Andreas Babler, a susținut necesitatea unei soluții europene, dar a precizat că, în lipsa unei reglementări la nivelul UE, Austria va adopta reglementări naționale. „Aceasta este una dintre cele mai mari probleme sub aspect democratic (…) Nu dorim să pedepsim copiii, ci să-i protejăm”, a afirmat Babler.

Parlamentul European a adoptat în noiembrie o rezoluție prin care recomandă interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani și autorizarea folosirii platformelor de la 13 ani cu consimțământul explicit al părinților.