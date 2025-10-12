Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube avertizează că inteligența artificială va aduce „vremuri grele” pentru industrie

Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube, MrBeast, și-a exprimat îngrijorarea față de efectele inteligenței artificiale asupra industriei online, descriind perioada actuală drept „vremuri îngrijorătoare” („scary times”) pentru creatori, potrivit TechCunch.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, el s-a întrebat cum ar putea videoclipurile generate de AI să afecteze „milioanele de creatori care își câștigă existența din conținut”, ridicând semne de întrebare privind viitorul acestei profesii.

MrBeast, pe numele său real Jimmy Donaldson, este cel mai bine plătit creator de conținut din lume, potrivit clasamentului Forbes 2025, care estimează veniturile sale la 85 de milioane de dolari și o bază de urmăritori de peste 634 de milioane de persoane. Datorită influenței sale uriașe, declarațiile sale au fost rapid preluate și dezbătute în comunitatea online, unde mulți creatori mai mici au recunoscut că împărtășesc aceleași temeri.

Îngrijorările lui MrBeast apar într-un moment în care piața conținutului digital este marcată de o expansiune accelerată a instrumentelor bazate pe inteligență artificială. Lansarea recentă a OpenAI Sora 2, un generator audio-video capabil să creeze conținut realist, a stârnit discuții intense.

Noua aplicație mobilă asociată permite utilizatorilor să creeze videoclipuri AI, inclusiv cu propria imagine, distribuite într-un format vertical similar cu cel al platformei TikTok. În doar câteva zile, aplicația a ajuns pe primul loc în App Store-ul din Statele Unite.

În paralel, YouTube a început să integreze intensiv AI în propriile sale servicii, lansând instrumente precum modelul video Veo, care le permite creatorilor să animeze fotografii, să modifice stiluri vizuale sau să genereze clipuri automat. Platforma utilizează, de asemenea, AI pentru a crea rezumate ale transmisiunilor live sau ale podcasturilor și a introdus un chatbot care oferă asistență direct în YouTube Studio.

Deși MrBeast se declară preocupat de efectele pe termen lung ale acestor tehnologii, el a experimentat anterior cu utilizarea AI. În vara acestui an, a fost criticat pentru lansarea unui instrument care genera automat thumbnail-uri (imagini de previzualizare) . În urma reacțiilor negative, a retras funcția de pe platforma sa de analiză Viewstats și a anunțat că o va înlocui cu o secțiune dedicată artiștilor umani, disponibili pentru colaborări. „Am vrut doar să testăm ideea, dar am realizat că este mai bine să susținem oamenii care creează manual aceste imagini”, a explicat el atunci.

Compania sa filantropică, Beast Philanthropy, a realizat, de asemenea, investiții punctuale în domeniul inteligenței artificiale, însă creatorul pare acum tot mai preocupat de posibilele efecte asupra ecosistemului digital.

În mediul online, părerile sunt împărțite. Unii consideră că instrumentele AI democratizează procesul de creație și oferă acces la tehnologie celor fără resurse, în timp ce alții avertizează că această tendință riscă să inunde platformele cu conținut superficial și lipsit de originalitate. Termeni precum „AI slop” – folosiți pentru a descrie videoclipurile create automat – au devenit deja parte din vocabularul comunității.

Pe lângă calitatea conținutului, o altă problemă semnalată de creatori este încrederea publicului. Mulți se tem că, odată ce fanii vor descoperi că un videoclip a fost generat de AI fără a fi declarat ca atare, creatorul își poate pierde credibilitatea și relația cu audiența.

Într-un moment în care linia dintre creația umană și cea artificială devine tot mai greu de distins, reacția lui MrBeast scoate în evidență una dintre marile provocări ale industriei: cum pot fi folosite instrumentele AI fără a submina valoarea și autenticitatea creativității umane.