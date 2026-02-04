Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație, consideră că o eventuală interzicere a accesului copiilor sub o anumită vârstă la rețelele sociale nu reprezintă o soluție suficientă și subliniază importanța educației și a măsurilor de prevenție pentru formarea unui comportament responsabil în mediul online.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Întrebat despre posibilitatea introducerii unor restricții de vârstă privind accesul la rețelele de socializare, Costreie a declarat că nu susține o astfel de abordare. „Înclinația mea personală, eu fiind liberal de felul meu, este să nu interzicem. Dar, bun, aici se poate face o analiză”, a afirmat consilierul prezidențial, într-o intervenție miercuri la B1 TV, citat de Mediafax.

Acesta a atras atenția că simpla interdicție nu rezolvă problemele de fond. „Dacă credem că prin simpla interzicere rezolvăm problema, atunci ne înșelăm amarnic.

Pentru că noi și, cum să spun, interzicem consumul de alcool sub 18 ani, drogurile sunt total interzise și cu toate acestea sunt fenomene de care ne lovim și care iau amploare”, a declarat Costreie.

În opinia sa, este necesară o abordare coordonată la nivel guvernamental, care să implice educația media și digitală a copiilor. „Eu cred că ar trebui să fim în consonanță cu politica europeană, dar trebuie să lucrăm în curtea noastră.

Curtea noastră fiind o seamă de măsuri luate în conjuncție cu Ministerul Educației și cu Ministerul Sănătății, astfel încât să mergem mult pe partea de prevenție, să le explicăm copiilor ce înseamnă lucrurile astea, să îi pregătim pur și simplu, să le dăm filtrul necesar și posibilitatea de a naviga cu discernământ pe astfel de lucruri”, a explicat Costreie.

Consilierul prezidențial a subliniat, în final, rolul central al educației în acest proces. „Educația, da, joacă un rol crucial aici și trebuie să pregătim mințile copiilor noștri, să le dăm acel discernământ între benefic și nociv, între adevăr și fals, pentru că fără asta suntem pierduți și nu doar pe rețelele sociale, suntem pierduți în genere, în viață”, a concluzionat el.