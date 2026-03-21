Meta încearcă să revigoreze imaginea Facebook, platforma considerată în ultimii ani mai degrabă rețeaua părinților și bunicilor, printr-o strategie financiară menită să atragă creatorii de conținut tineri.

Compania oferă plăți lunare între 100 și 3.000 de dolari creatorilor de conținut care publică videoclipuri tip reel pe platformă, în funcție de numărul de urmăritori pe alte rețele sociale precum TikTok, YouTube sau Instagram, notează BBC.

Cum funcționează programul

Inițiativa se numește Creator Fast Track și garantează un venit fix pentru trei luni, ca un fel de „bonus de angajare” pentru creatorii noi sau inactivi.

Plata standard este de 1.000 de dolari pe lună pentru cei cu peste 100.000 de urmăritori și poate ajunge la 3.000 de dolari pentru utilizatorii cu peste un milion de urmăritori.

Creatorii cu 20.000–99.999 urmăritori pot primi între 100 și 450 de dolari lunar.

Pentru a se califica, utilizatorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii:

să aibă cel puțin 18 ani;

să locuiască în SUA sau Canada ;

; să nu fi postat niciun reel pe Facebook în ultimele șase luni;

să fi generat cel puțin 30.000 de vizualizări video pe alte platforme în ultimele 60 de zile.

Pentru a debloca plățile, creatorii trebuie să publice 15 reel-uri pe lună, distribuite pe cel puțin 10 zile diferite.

Conținutul poate fi reutilizat din propriile arhive, cu condiția să nu fi fost încărcat anterior pe Facebook și să fie original.

Motivația din spatele deciziei Meta

Mark Zuckerberg speră că prin creșterea cantității de conținut proaspăt și atrăgător, tinerii se vor întoarce să parcurgă feed-ul Facebook, considerat astăzi depășit.

„Am vrut să răspundem preocupărilor autorilor care se tem că este prea dificil să înceapă de la zero și să-și construiască o comunitate pe platforma noastră”, a explicat Yair Livne, vicepreședinte de produs pentru creatorii de conținut de pe Facebook.

În 2025, Meta a plătit aproape 3 miliarde de dolari creatorilor de conținut, în creștere cu 35% față de anul precedent, iar 60% din aceste plăți au fost direcționate către videoclipurile scurte, semn că bătălia se dă în continuare pe formatul vertical.

Această strategie reflectă dorința Meta de a transforma Facebook dintr-o rețea considerată „a bătrânilor” într-un spațiu relevant pentru creatorii de conținut și publicul tânăr, oferindu-le o plasă de siguranță financiară care să îi determine să posteze regulat.