Circa 20% dintre escrocheriile online raportate în România anul trecut au fost comise pe Facebook, iar toate platformele Meta au cumulată aproape jumătate din totalul fraudei provenite de pe rețelele de socializare, potrivit celei de-a patra ediții a Raportului privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară, realizat de Revolut, informează Agerpres. Pe locul al doilea se situează Telegram, cu 19% din cazuri.

Raportul arată că cele mai frecvente înșelătorii au fost cele legate de cumpărături online, reprezentând 60% din total, urmate de escrocheriile legate de locurile de muncă (15%) și investiții (7%).

Platformele de mesagerie privată au devenit terenuri fertile pentru fraude

Studiul dezvăluie că platformele de mesagerie privată au devenit terenuri fertile pentru fraude, Telegram înregistrând cea mai rapidă creștere a escrocheriilor de tip plăți push autorizate (APP). „În timp ce platformele Meta reprezintă 44% din escrocheriile raportate la nivel global, cazurile prin Telegram au crescut cu 233%, escrocii folosind aplicația pentru a viraliza rapid fraudele”, se arată în comunicatul Revolut.

Fraudele de pe Telegram reprezintă acum aproximativ 21% din totalul înșelătoriilor raportate. „Consumatorii pot considera aceste platforme sigure datorită criptării, dar aplicațiile de mesagerie instant devin instrumente pentru escroci, mai ales în cazul fraudelor complexe legate de locuri de muncă, unde 58% din cazuri la nivel global au pornit de pe Telegram”, a explicat Revolut.

Platformele Meta continuă să fie principala sursă de fraude la nivel global

În același timp, platformele Meta continuă să fie principala sursă de fraude la nivel global, cu 44% din cazurile raportate în 2025, marcând a patra perioadă consecutivă în care se mențin pe această poziție. Escrocheriile din TikTok, deși mai puțin frecvente, au înregistrat o creștere de șase ori față de anul precedent.

Raportul subliniază că fraudele legate de achiziții rămân cele mai întâlnite, însă escrocheriile legate de locuri de muncă au înregistrat o creștere spectaculoasă, triplându-se la nivel global și reprezentând acum 22% din totalul cazurilor de fraudă.

Platformele de socializare au profitat financiar de pe urma acestor fraude

Studiile recente arată și că platformele de socializare au profitat financiar de pe urma acestor fraude. Potrivit Juniper Research, doar în 2025, acestea au generat aproximativ 4,4 miliarde de euro din reclame frauduloase care vizau utilizatori europeni.

„Creșterea rapidă a escrocheriilor pe Telegram evidențiază cât de repede se adaptează tacticile criminalității financiare. Ecosistemul digital este la fel de puternic ca cea mai slabă verigă a sa, iar platformele trebuie să își intensifice eforturile pentru protejarea utilizatorilor”, a declarat Woody Malouf, directorul Departamentului de prevenire a fraudelor financiare de la Revolut.