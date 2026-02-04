Grecia este „foarte aproape” de a anunța o interdicție pe rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani

Grecia este „foarte aproape” de a anunța o interdicție a rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală de rang înalt.

Potrivit publicației Kathimerini, Ministerul Guvernării Digitale este pregătit să pună în aplicare această măsură, folosind aplicația Kids Wallet, lansată anul trecut, drept instrument de control al accesului tinerilor la platformele online.

Premierul Kyriakos Mitsotakis urmează să facă un anunț oficial, însă data exactă nu a fost încă stabilită.

Măsura adoptată de Grecia vine într-un context european mai larg: marți, Spania a anunțat că intenționează să interzică rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani și să impună răspundere personală directorilor platformelor pentru conținutul instigator la ură publicat pe site-urile lor.

