dark
4 vizualizări
1 minute de citit
Grecia este „foarte aproape” de a anunța o interdicție pe rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani

Ștefan Munteanu
4 februarie 2026
doua fete folosesc laptopuri
Sursa foto: Freepik
Grecia este „foarte aproape” de a anunța o interdicție a rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală de rang înalt.

Potrivit publicației Kathimerini, Ministerul Guvernării Digitale este pregătit să pună în aplicare această măsură, folosind aplicația Kids Wallet, lansată anul trecut, drept instrument de control al accesului tinerilor la platformele online.

Premierul Kyriakos Mitsotakis urmează să facă un anunț oficial, însă data exactă nu a fost încă stabilită.

Măsura adoptată de Grecia vine într-un context european mai larg: marți, Spania a anunțat că intenționează să interzică rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani și să impună răspundere personală directorilor platformelor pentru conținutul instigator la ură publicat pe site-urile lor.

Citește și: ANALIZĂ Cum încearcă țările lumii să limiteze accesul la social media

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

