Indonezia interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani

Guvernul din Indonezia a anunțat că va interzice accesul copiilor cu vârste sub 16 ani la principalele rețele de socializare, într-o încercare de a limita expunerea minorilor la conținut dăunător și la riscurile mediului online.

Măsura urmează să intre în vigoare începând cu 28 martie și va fi aplicată etapizat, potrivit autorităților, citate de AFP, preluată de Agerpres.

Anunțul a fost făcut de Meutya Hafid, ministra comunicațiilor, care a precizat că autoritățile vor începe dezactivarea conturilor aparținând utilizatorilor sub 16 ani pe platformele considerate cu risc ridicat. Printre acestea se numără YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live și Roblox.

Potrivit oficialilor indonezieni, decizia vine în contextul unor preocupări tot mai mari privind impactul rețelelor sociale asupra minorilor. Guvernul invocă o serie de riscuri asociate utilizării acestor platforme, inclusiv expunerea la pornografie, hărțuirea cibernetică, fraudele online și dependența de internet.

„Guvernul intervine pentru ca părinții să nu mai fie nevoiți să lupte singuri împotriva giganților algoritmilor”, a declarat ministra Meutya Hafid într-un comunicat oficial.

Autoritățile de la Jakarta au precizat că restricțiile vor fi implementate treptat, până când toate platformele vizate își vor adapta sistemele pentru a respecta noile reguli privind vârsta utilizatorilor. Procesul ar putea include eliminarea conturilor existente sau blocarea accesului pentru utilizatorii care nu pot demonstra că au peste 16 ani.

Reprezentanții locali ai companiilor tehnologice nu au comentat imediat anunțul. Filialele din Indonezia ale Google și TikTok nu au răspuns solicitărilor de reacție transmise de presă.

Decizia Indoneziei se înscrie într-o tendință globală de reglementare mai strictă a accesului minorilor la platformele sociale. În Australia, autoritățile au cerut în decembrie companiilor precum TikTok, YouTube și Snapchat să elimine conturile utilizatorilor sub 16 ani. De asemenea, în Franța, parlamentarii au adoptat un proiect de lege care prevede interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.

Mai multe state europene, inclusiv Danemarca, Grecia și Spania, fac presiuni la nivelul Uniunea Europeană pentru introducerea unor reguli similare la scară comunitară. În acest context, un grup de experți a fost format recent la nivelul UE pentru a analiza oportunitatea unei interdicții privind accesul minorilor la rețelele sociale.

Inițiative similare sunt analizate și în alte părți ale lumii. India a confirmat recent că ia în calcul restricții comparabile, invocând necesitatea de a proteja copiii de abuzuri și de conținut dăunător în mediul online.

Ministra indoneziană a recunoscut că noile reguli ar putea provoca dificultăți inițiale pentru utilizatori și pentru companiile tehnologice, însă a susținut că măsura este justificată de amploarea fenomenului. „Înțelegem că această reglementare ar putea crea unele inconveniente la început, dar credem că este cea mai bună măsură care poate fi luată în această perioadă de urgență digitală”, a declarat ea.

„Luăm această decizie pentru a recâștiga controlul asupra viitorului copiilor noștri. Vrem ca tehnologia să umanizeze ființele umane, nu să ne sacrifice copiii”, a adăugat Meutya Hafid.