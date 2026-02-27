Platforma Instagram va începe să trimită notificări părinților atunci când adolescenții caută în mod repetat termeni asociați cu sinuciderea sau automutilarea. Alertele vor fi disponibile doar pentru familiile înscrise în programul de supraveghere parentală al platformei, relatează Associated Press.

Potrivit companiei, conturile adolescenților nu primesc deja rezultate pentru astfel de căutări, iar utilizatorii sunt direcționați către resurse de sprijin și linii de asistență.

Anunțul vine într-un moment în care compania-mamă Meta este implicată în mai multe procese legate de impactul rețelelor sociale asupra minorilor. Un proces aflat pe rol în Los Angeles analizează dacă platformele companiei ar crea dependență și ar afecta sănătatea copiilor, iar un altul, în New Mexico, vizează protecția minorilor împotriva exploatării sexuale online.

Mii de familii, districte școlare și autorități publice au acționat în instanță Meta și alte companii de social media, susținând că platformele ar fi concepute pentru a crea dependență și nu protejează suficient utilizatorii tineri de conținut nociv.

Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, a respins aceste acuzații, afirmând că studiile științifice existente nu demonstrează o legătură clară între utilizarea rețelelor sociale și afectarea sănătății mintale.

Notificările către părinți vor fi trimise prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcție de datele de contact disponibile, precum și prin contul de Instagram al părintelui. Compania susține că scopul este de a permite intervenția atunci când există indicii că adolescentul ar putea avea nevoie de sprijin, evitând totodată trimiterea excesivă de alerte.

Meta a anunțat că dezvoltă și un sistem similar pentru interacțiunile adolescenților cu inteligența artificială integrată în platformă. Acesta ar urma să informeze părinții dacă un utilizator minor încearcă să inițieze conversații cu AI-ul pe teme legate de sinucidere sau automutilare.