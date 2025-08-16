Instagram lucrează la o funcție care evidențiază preferințele împărtășite de utilizatori

Instagram dezvoltă o nouă funcție care își propune să îi ajute pe utilizatori să descopere interese comune și să creeze legături mai personale cu prietenii lor. Funcția, denumită „Picks”, a fost confirmată de compania deținută de Meta ca fiind un prototip intern, aflat în prezent în fază de dezvoltare, fără a fi testat extern, potrivit TechCrunch.

Primele informații despre această funcție au apărut după ce inginerul software Alessandro Paluzzi, cunoscut pentru faptul că identifică frecvent funcții nelansate, a descoperit-o în codul aplicației și a publicat capturi de ecran. Potrivit acestora, Picks permite utilizatorilor să își selecteze preferințele din categorii precum filme, cărți, seriale TV, jocuri sau muzică. Ulterior, aplicația evidențiază suprapunerile cu alegerile prietenilor, facilitând astfel conversațiile și interacțiunile bazate pe gusturi comune.

#Instagram is working on Picks 👀 ℹ️ Add what you’re into and find overlap with friends who are all about it too pic.twitter.com/NXSqoGtqvf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 6, 2025

Deși Instagram nu a oferit detalii suplimentare privind modul în care va funcționa Picks, compania pare să privească această opțiune ca pe o modalitate de a aduce mai multă autenticitate în relațiile dintre utilizatori. Prin identificarea intereselor comune, rețeaua socială ar putea să stimuleze conexiuni mai apropiate și să încurajeze schimburile personale între prieteni.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a transmis încă din ianuarie 2025 că direcția principală a platformei va fi orientată spre creativitate și conexiune. „Pentru a-i ajuta pe oameni să se conecteze cu prietenii în jurul lucrurilor pe care le descoperă pe Instagram, vom pune accent pe mesagerie, vom face consumul de conținut mai interactiv și social și vom explora noi modalități de a conecta prietenii între ei”, a scris acesta într-o postare pe Instagram. În acest context, Picks se încadrează în strategia anunțată, reprezentând un pas suplimentar spre consolidarea interacțiunilor directe dintre utilizatori.

Cu toate acestea, nu toată lumea ar putea primi pozitiv introducerea unei noi funcții. Instagram a fost criticat în trecut pentru adăugarea repetată de opțiuni pe care mulți utilizatori nu le-au solicitat. Cel mai recent exemplu este Instagram Map, o funcție lansată anul trecut, care a generat reacții mixte și plângeri legate de complexitatea tot mai mare a aplicației. În cazul Picks, există posibilitatea ca un segment de utilizatori să considere că platforma devine prea încărcată.

Deocamdată, nu este clar dacă și când Picks va fi lansată oficial. Așa cum se întâmplă adesea cu funcțiile testate intern de Meta, unele ajung să fie implementate pe scară largă, în timp ce altele sunt abandonate în faza de prototip. În prezent, singura certitudine este că funcția se află în dezvoltare și face parte din eforturile companiei de a transforma experiența pe Instagram într-una mai personală și mai interactivă.

Picks reflectă direcția strategică anunțată de Instagram pentru 2025, orientată spre apropierea utilizatorilor prin intermediul intereselor comune. Rămâne de văzut dacă această funcție va trece de stadiul experimental și va fi pusă la dispoziția tuturor, sau dacă va rămâne doar o idee testată în culise.