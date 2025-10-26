Meta a lansat noi instrumente anti-înșelătorie pentru WhatsApp și Messenger

Marți, Meta a introdus noi funcții de detectare a înșelătoriilor pentru aplicațiile sale de mesagerie, WhatsApp și Messenger, ca parte a inițiativei sale mai ample de combatere a fraudelor online care vizează persoanele în vârstă. Compania a declarat că va începe să afișeze avertismente în WhatsApp atunci când utilizatorii încearcă să partajeze ecranul în timpul apelurilor și va semnaliza posibilele mesaje frauduloase în Messenger, care pot fi trimise către AI pentru verificare, potrivit TechCrunch.

Dar mai sunt multe de făcut pentru a combate escrocheriile, în special cele care vizează persoanele în vârstă, care ar putea să nu fie la fel de familiarizate cu tehnologia sau să nu fie la curent cu cele mai recente scheme ale escrocilor.

Pentru Messenger compania a început să testeze o funcție mai avansată de detectare a înșelătoriilor pentru chat-urile suspecte, care va avertiza utilizatorii atunci când un contact nou trimite un mesaj potențial fraudulos, oferindu-le opțiunea de a trimite mesajele recente pentru a fi analizate de AI în vederea detectării semnelor unei înșelătorii.

Atunci când se detectează o potențială fraudă, utilizatorii vor fi avertizați și li se vor oferi o serie de acțiuni sugerate, cum ar fi blocarea sau raportarea expeditorului.

„Dacă este detectată o potențială fraudă, veți primi mai multe informații despre escrocheriile obișnuite și vă vom sugera acțiuni, inclusiv blocarea sau raportarea contului suspect”, a declarat Meta.

Această funcție este activată în mod implicit, dar poate fi dezactivată prin dezactivarea opțiunii „Detectarea înșelătoriilor” din „Setări de confidențialitate și siguranță”.

Meta nu a precizat când va fi lansat pe scară largă noul instrument de avertizare Messenger. Deocamdată, încurajează utilizatorii să configureze parole pentru verificarea rapidă a identității și să execute Verificarea de securitate pentru a-și revizui setările de securitate și a primi recomandări, inclusiv actualizarea parolelor.

Meta introduce, de asemenea, noi avertismente în WhatsApp, care vor avertiza utilizatorii să partajeze ecranul numai cu persoane de încredere atunci când inițiază un apel video cu un contact necunoscut.

„Știm că escrocii pot presa victimele să partajeze ecranul pentru a le determina să divulge informații sensibile, inclusiv detalii bancare sau coduri de verificare. Cu acest nou instrument, oferim utilizatorilor noștri mai mult context pentru a identifica și evita escrocheriile”, a adăugat compania.

În august, WhatsApp a adăugat, de asemenea, o nouă funcție de securitate concepută pentru a ajuta utilizatorii să identifice potențialele escrocherii atunci când sunt adăugați la o conversație de grup de către contacte necunoscute.

Această funcție afișează o pagină contextuală „prezentare generală a siguranței”/ „safety overview” cu informații despre data creării grupului, numărul de membri, potențiale tentative de escrocherie și instrucțiuni detaliate despre cum să controlați cine vă poate adăuga la un grup WhatsApp.

Pentru a apăra utilizatorii împotriva escrocilor care încearcă să îi contacteze direct, WhatsApp îi notifică pe utilizatori atunci când sunt contactați de cineva din afara listei lor de contacte, oferind informații suplimentare despre persoana cu care comunică.

Meta a dezvăluit, de asemenea, săptămâna aceasta că a dezactivat aproape 8 milioane de conturi de la începutul anului, legate de centre de escrocherie din Laos, Cambodgia, Myanmar, Emiratele Arabe Unite și Filipine. De asemenea, a eliminat peste 21.000 de pagini și conturi care se dădeau drept servicii de asistență pentru clienți și încercau să păcălească potențialele victime să împărtășească informații sensibile.

La începutul acestui an, gigantul rețelelor sociale a colaborat cu OpenAI pentru a elimina un centru de escrocherii din Cambodgia legat de o gamă largă de escrocherii, de la oferirea de plăți pentru like-uri false și recrutarea victimelor în scheme piramidale de închiriere de scutere până la atragerea țintelor să investească în criptomonede.