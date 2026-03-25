Într-un verdict care promite să cutremure din temelii industria tech, un juriu din Los Angeles a stabilit că giganții Alphabet și Meta sunt responsabili pentru impactul devastator al platformelor lor asupra sănătății mintale a minorilor.

Este un precedent periculos pentru Silicon Valley, într-un moment în care presiunea politică și socială asupra modului în care funcționează algoritmii a atins cote alarmante.

Miercuri, la finalul unui proces urmărit cu sufletul la gură de întreaga industrie, giganții din spatele Instagram și YouTube au primit o sentință dură: trebuie să plătească daune de 3 milioane de dolari, potrivit Reuters.

Deși suma pare infimă pentru niște companii care învârt miliarde, miza reală este alta. Acest caz „test” ar putea deschide poarta pentru alte mii de procese similare care așteaptă la rând, intentate de părinți disperați, districte școlare și chiar procurori generali.

Designul, nu conținutul: Noua strategie care a învins giganții

În centrul acestei bătălii juridice se află povestea unei tinere de 20 de ani. Ea a susținut în fața instanței că designul manipulativ al aplicațiilor a prins-o într-o capcană a dependenței încă de la o vârstă fragedă.

Spre deosebire de alte tentative eșuate de a trage la răspundere platformele sociale, avocații din acest caz au adoptat o tactică nouă și eficientă. Nu au atacat conținutul postat de utilizatori, ci modul în care aplicațiile sunt construite — acele mecanisme de design menite să „agațe” creierul și să maximizeze timpul petrecut pe ecran.

„Nu suntem de acord cu respect față de acest verdict și ne evaluăm opțiunile legale”, a reacționat imediat un purtător de cuvânt al Meta.

De cealaltă parte, reprezentanții Google au ales, pentru moment, tăcerea.

O victorie pentru părinți, un semnal de alarmă pentru investitori

Interesant este că, în ciuda gravității verdictului, bursa a reacționat neașteptat de calm. Acțiunile Meta au urcat ușor cu 1%, în timp ce prețul acșiunilor Alphabet a rămas neschimbat.

Matthew Bergman, unul dintre avocații de calibru care conduc ofensiva împotriva Big Tech, a confirmat deja că acesta este doar începutul. Un alt proces de anvergură este programat să înceapă chiar în iulie, tot la Los Angeles, vizând un careu de ași: Instagram, YouTube, TikTok și Snapchat.

Câteva cifre care explică de ce acest verdict contează:

Peste 50% dintre adolescenții americani folosesc zilnic YouTube sau Instagram (date Pew Research Center).

20 de state americane au adoptat deja legi stricte în ultimul an pentru a limita accesul minorilor la social media.

375 de milioane de dolari este cifra pe care un alt juriu, din New Mexico, a impus-o Meta chiar marțea aceasta, într-un caz legat de siguranța copiilor și exploatarea sexuală pe platformele sale.

Contextul unei lupte care se mută în stradă și în tribunale

În timp ce Congresul american pare blocat și incapabil să producă o legislație federală coerentă, bătălia s-a mutat în curțile de judecată.

Afară, pe treptele tribunalului din Los Angeles, grupuri de mame și susținători s-au adunat pentru a celebra victoria. Imaginea lor, surprinsă de fotoreporterul Mike Blake de la Reuters, a devenit deja simbolul unei generații care refuză să mai accepte „efectele secundare” ale tehnologiei.

Totuși, giganții nu renunță fără luptă. NetChoice, brațul de lobby al companiilor precum Meta și Google, contestă în prezent în instanță cerințele de verificare a vârstei, invocând libertatea de exprimare și alte bariere constituționale.

Dar curentul pare să se fi întors împotriva lor. Snap și TikTok, care au fost inițial pârâte în acest dosar, au preferat să „stingă incendiul” prin înțelegeri confidențiale înainte de începerea procesului.

Următoarea mare confruntare? Vara aceasta, în Oakland, unde un proces federal de proporții uriașe, intentat de zeci de state și școli, va pune din nou sub lupă algoritmii care ne dictează viața digitală.