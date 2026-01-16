dark
Peste 4,7 milioane de conturi pe social media, eliminate în Australia, după legea pentru siguranța minorilor online

Redacția TechRider
16 ianuarie 2026
Photo by dlxmedia.hu on Unsplash
Australia a anunțat vineri că platformele de social media au dezactivat, șters sau restricționat peste 4,7 milioane de conturi după intrarea în vigoare a legii care interzice minorilor sub 16 ani să dețină propriile conturi. Guvernul consideră această măsură un pas important pentru protecția copiilor în mediul online, transmite dpa, citată de Agerpres.

Legea, care a intrat în aplicare pe 10 decembrie, face din Australia prima țară cu restricții naționale privind vârsta utilizatorilor pe platformele sociale, oferind totodată un caz-test pentru protecția minorilor în mediul digital.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că evaluările preliminare arată un efort semnificativ al platformelor pentru a împiedica accesul minorilor. „Vrem ca copiii noștri să aibă copilărie și părinții să știe că îi protejăm”, a spus el. Ministrul comunicațiilor, Anika Wells, a adăugat că „orice cont dezactivat poate însemna mai mult timp pentru ca tinerii să își dezvolte identitatea și comunitatea offline”.

Regulile vizează platforme precum Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit și Twitch. Serviciile de gaming și mesagerie, cum sunt Roblox, WhatsApp și Facebook Messenger, sunt scutite.

Legislația a fost adoptată la sfârșitul anului 2024, cu termen de un an pentru implementarea verificărilor de vârstă, iar nerespectarea acesteia poate atrage amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (33 milioane de dolari americani). Reddit a contestat interdicția în instanță, notează dpa.

