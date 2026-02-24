dark
Platforma Reddit, amendată cu peste 14 milioane de lire în Marea Britanie pentru lipsa verificării vârstei utilizatorilor

George Radu
24 februarie 2026
aplicatia reddit
Sursa foto: Daniel Chetroni / Alamy / Profimedia
Reddit, platforma de socializare populară la nivel global, a fost sancționată cu peste 14 milioane de lire sterline de către Oficiul Comisarului pentru Informații (ICO) din Marea Britanie, după ce autoritatea a constatat că site-ul nu a protejat adecvat copiii care folosesc serviciile sale, anunță SkyNews.

Investigația ICO a relevat că Reddit a folosit ilegal informațiile copiilor, fără a fi implementate mecanisme eficiente de verificare a vârstei. Astfel, datele personale ale minorilor sub 13 ani au fost colectate și procesate fără consimțământul sau înțelegerea acestora, ceea ce i-a expus la conținut neadecvat.

Reddit nu a aplicat niciun mecanism de verificare a vârstei

John Edwards, Comisarul pentru Informații din Marea Britanie, a subliniat gravitatea situației: „Este îngrijorător că o companie de talia Reddit nu și-a respectat obligația legală de a proteja datele personale ale copiilor. Bazarea pe declarația utilizatorilor privind vârsta lor nu este suficientă atunci când copiii pot fi expuși riscurilor”.

ICO a explicat că Reddit nu a aplicat niciun mecanism robust de verificare a vârstei și nu a realizat o evaluare a impactului asupra protecției datelor (DPIA) înainte de ianuarie 2025, ceea ce a încălcat legislația privind protecția datelor personale ale copiilor.

ICO va continua să monitorizeze măsurile implementate de platformă

„Companiile care oferă servicii online accesibile copiilor au responsabilitatea de a-i proteja, asigurându-se că nu sunt expuși riscurilor prin modul în care sunt utilizate datele lor. Reddit nu a respectat aceste standarde, iar amenda de astăzi reflectă consecințele acestui eșec”, a mai spus Edwards.

ICO va continua să monitorizeze măsurile implementate de platformă și îndeamnă industria să îmbunătățească urgent practicile de protecție a minorilor online, în special în ceea ce privește verificarea vârstei utilizatorilor.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

