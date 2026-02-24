Reddit, platforma de socializare populară la nivel global, a fost sancționată cu peste 14 milioane de lire sterline de către Oficiul Comisarului pentru Informații (ICO) din Marea Britanie, după ce autoritatea a constatat că site-ul nu a protejat adecvat copiii care folosesc serviciile sale, anunță SkyNews.

Investigația ICO a relevat că Reddit a folosit ilegal informațiile copiilor, fără a fi implementate mecanisme eficiente de verificare a vârstei. Astfel, datele personale ale minorilor sub 13 ani au fost colectate și procesate fără consimțământul sau înțelegerea acestora, ceea ce i-a expus la conținut neadecvat.

Reddit nu a aplicat niciun mecanism de verificare a vârstei

John Edwards, Comisarul pentru Informații din Marea Britanie, a subliniat gravitatea situației: „Este îngrijorător că o companie de talia Reddit nu și-a respectat obligația legală de a proteja datele personale ale copiilor. Bazarea pe declarația utilizatorilor privind vârsta lor nu este suficientă atunci când copiii pot fi expuși riscurilor”.

ICO a explicat că Reddit nu a aplicat niciun mecanism robust de verificare a vârstei și nu a realizat o evaluare a impactului asupra protecției datelor (DPIA) înainte de ianuarie 2025, ceea ce a încălcat legislația privind protecția datelor personale ale copiilor.

ICO va continua să monitorizeze măsurile implementate de platformă

„Companiile care oferă servicii online accesibile copiilor au responsabilitatea de a-i proteja, asigurându-se că nu sunt expuși riscurilor prin modul în care sunt utilizate datele lor. Reddit nu a respectat aceste standarde, iar amenda de astăzi reflectă consecințele acestui eșec”, a mai spus Edwards.

ICO va continua să monitorizeze măsurile implementate de platformă și îndeamnă industria să îmbunătățească urgent practicile de protecție a minorilor online, în special în ceea ce privește verificarea vârstei utilizatorilor.