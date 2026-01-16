dark
Platforma X, indisponibilă din cauza unei întreruperi majore / Utilizatori din întreaga lume, inclusiv din România, afectați

Ștefan Munteanu
16 ianuarie 2026
Elon Musk și rețeaua sa de socializare X
Sursa foto: Jaap Arriens / Zuma Press / Profimedia
Platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a fost indisponibilă vineri, inclusiv în România, în urma unei întreruperi majore care a afectat utilizatori din mai multe regiuni ale lumii. Site-ul și aplicația nu s-au încărcat, iar utilizatorii au întâmpinat ecrane goale sau mesaje de eroare, relatează Sky News.

În unele cazuri au fost afișate pagini de eroare Cloudflare, însă problema a fost atribuită infrastructurii X și nu unor disfuncționalități ale serviciilor Cloudflare, notează The Independent.

Potrivit platformei Down Detector, numărul raportărilor privind problemele de funcționare a crescut semnificativ în jurul orei 15:00 (ora Marii Britanii). Defecțiunile au fost semnalate atât pe versiunea web, cât și în aplicațiile mobile ale platformei.

În timpul altor întreruperi anterioare, X a fost accesibilă parțial, fără a afișa conținut. De această dată, platforma nu s-a încărcat deloc pentru majoritatea utilizatorilor.

X nu dispune de o pagină publică dedicată informării privind starea serviciilor. Platforma de suport pentru dezvoltatori a companiei indica, în timpul incidentului, că „toate sistemele sunt operaționale”.

Întreruperea survine la scurt timp după o altă problemă tehnică majoră raportată în această săptămână, pe fondul unor critici recente legate de funcționarea platformei și a chatbotului Grok.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

