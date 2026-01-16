Platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a fost indisponibilă vineri, inclusiv în România, în urma unei întreruperi majore care a afectat utilizatori din mai multe regiuni ale lumii. Site-ul și aplicația nu s-au încărcat, iar utilizatorii au întâmpinat ecrane goale sau mesaje de eroare, relatează Sky News.

În unele cazuri au fost afișate pagini de eroare Cloudflare, însă problema a fost atribuită infrastructurii X și nu unor disfuncționalități ale serviciilor Cloudflare, notează The Independent.

Potrivit platformei Down Detector, numărul raportărilor privind problemele de funcționare a crescut semnificativ în jurul orei 15:00 (ora Marii Britanii). Defecțiunile au fost semnalate atât pe versiunea web, cât și în aplicațiile mobile ale platformei.

În timpul altor întreruperi anterioare, X a fost accesibilă parțial, fără a afișa conținut. De această dată, platforma nu s-a încărcat deloc pentru majoritatea utilizatorilor.

X nu dispune de o pagină publică dedicată informării privind starea serviciilor. Platforma de suport pentru dezvoltatori a companiei indica, în timpul incidentului, că „toate sistemele sunt operaționale”.

Întreruperea survine la scurt timp după o altă problemă tehnică majoră raportată în această săptămână, pe fondul unor critici recente legate de funcționarea platformei și a chatbotului Grok.