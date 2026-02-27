O americancă în vârstă de 20 de ani, Kaley G.M., se află în centrul unui proces civil istoric împotriva platformelor de socializare, susținând că utilizarea intensivă a YouTube și Instagram i-a agravat depresia și gândurile suicidare.

În fața tribunalului din Los Angeles, tânăra a declarat că platformele au contribuit la deteriorarea sănătății sale mintale, deși apărarea a atribuit problemele sale dificultăților trăite în copilărie, într-o familie disfuncțională, relatează BBC.

Kaley a povestit cum a devenit dependentă de rețelele sociale încă de la șase ani, urmărind constant videoclipuri pe YouTube. „Eram tânără și îmi petreceam tot timpul pe YouTube. Am încercat să mă opresc, dar nu am reușit”, a spus ea.

La opt ani și-a creat un cont pe YouTube fără verificarea vârstei și, la nouă ani, a început să folosească Instagram în secret, ocolind controlul parental. În adolescență, tânăra ajunsese să petreacă până la 16 ore pe zi pe această platformă.

Avocatul ei a explicat că expunerea la filtrele care modificau aspectul fizic a determinat-o să dezvolte o obsesie pentru defectele fizice și, ulterior, tulburare dismorfică corporală și fobie socială.

„Îmi pare rău că sunt atât de urâtă, arăt atât de grasă în acest top”, spune Kaley într-un videoclip prezentat în instanță, încărcat în acea perioadă pe Instagram. În jurul vârstei de 10 ani, ea a început să experimenteze depresie severă, gânduri suicidare și autovătămare.

Kaley a recunoscut că timpul petrecut pe platforme a afectat somnul, notele și capacitatea de a-și crea relații sociale. Întrebată de ce nu renunță la aceste rețele, chiar după ce starea ei s-a îmbunătățit, tânăra a răspuns: „Pentru că nu pot, este prea greu să renunț.”

Apărarea YouTube a subliniat că părinții ei erau la curent cu activitatea sa online, în timp ce avocata Meta, Phyllis Jones, a prezentat detalii despre copilăria dificilă a lui Kaley, inclusiv divorțul părinților, absența tatălui și comportamente abuzive, pentru a argumenta că problemele sale ar fi fost influențate mai mult de familie decât de platforme.

Kaley a mai spus că mama ei o corecta fizic când nu înțelegea temele, fără să realizeze inițial că fiica avea o dizabilitate de învățare.

Procesul, programat să continue până la mijlocul lunii martie, este considerat un test pentru viitorul altor sute de procese similare din SUA. Juriul nu va decide asupra conținutului publicat pe platforme, protejat de legislația americană, ci asupra practicilor companiilor, acuzate că au încurajat consumul excesiv de imagini și videoclipuri.

TikTok și Snapchat au încheiat acorduri financiare pentru a evita procese, în timp ce Google și Meta au decis să meargă în instanță.

YouTube a implementat abia în 2025 un sistem de estimare a vârstei bazat pe inteligență artificială, iar Meta se confruntă cu un proces similar în New Mexico, unde procurorii acuză compania că prioritizează profitul în detrimentul protecției minorilor. La nivel federal, un alt caz este în desfășurare în Oakland, California.

Rezultatul acestui proces ar putea avea implicații majore asupra reglementării platformelor de socializare și asupra modului în care acestea gestionează protecția minorilor și sănătatea mintală a utilizatorilor.