Meta Platforms va fi judecată săptămâna viitoare într-un proces intentat de statul american New Mexico, care susține că platformele Facebook, Instagram și WhatsApp ar fi permis accesul prădătorilor sexuali la minori și că firma ar fi obținut profit din astfel de interacțiuni. Este primul proces de acest tip care ajunge în fața unui juriu.

Plângerea, citată de Reuters, afirmă că Meta ar fi permis „acces neîngrădit” al adulților la utilizatori sub vârsta legală și că unele interacțiuni au condus la abuzuri în viața reală și la trafic de persoane. Procesul va începe luni la Tribunalul Districtual din Santa Fe și este estimat să dureze șapte-opt săptămâni.

Cazul se bazează pe operațiunea sub acoperire „Operation MetaPhile”, desfășurată în 2023, când anchetatorii au creat conturi false prezentându-se drept copii. Conturile au primit rapid materiale cu caracter sexual explicit și au fost contactate de adulți care solicitau conținut similar. Investigația a dus la formularea de acuzații împotriva a trei persoane.

Statul New Mexico susține, de asemenea, că Meta ar fi conceput platformele pentru a menține copiii online cât mai mult timp, prin funcții precum derularea infinită și redarea automată a videoclipurilor, ceea ce ar crește riscul de comportamente adictive și probleme de sănătate mintală. Autoritățile cer despăgubiri financiare și implementarea unor măsuri care să crească siguranța minorilor.

Meta respinge acuzațiile și afirmă că argumentele statului sunt „senzaționaliste” și nefondate, subliniind că a implementat modificări menite să reducă interacțiunea tinerilor cu platformele sale. Compania se sprijină pe Primul Amendament al Constituției SUA și legislația care limitează răspunderea platformelor pentru conținutul publicat de utilizatori.

În paralel, Meta se confruntă cu alte procese în SUA care susțin că platformele sale au fost proiectate pentru a crea dependență în rândul tinerilor, cu efecte asupra sănătății mintale.