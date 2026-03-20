Utilizarea intensă a rețelelor de socializare este asociată cu o scădere a nivelului de satisfacție a vieții în rândul tinerilor, în special al fetelor, în unele țări vorbitoare de limbă engleză, potrivit World Happiness Report, citat de Reuters.

Cercetarea, realizată pe baza datelor colectate de Gallup și analizate de o echipă internațională coordonată de University of Oxford, nu stabilește o relație de cauzalitate directă, dar indică o corelație între consumul ridicat de conținut pe platformele sociale și niveluri mai scăzute de bunăstare.

Autorii raportului arată că tipul de utilizare contează: consumul pasiv de conținut generat de algoritmi sau influenceri are un impact mai negativ comparativ cu interacțiunile sociale reale facilitate de aceste platforme. „Mesajul foarte clar este că ar trebui să punem componenta socializare în rețelele de socializare”, a declarat Jan-Emmanuel de Neve, unul dintre editorii raportului.

Datele indică faptul că fetele de 15 ani care petrec peste cinci ore pe zi pe rețelele sociale raportează un nivel mai scăzut de satisfacție a vieții comparativ cu cele care folosesc mai puțin aceste platforme.

La nivel mai larg, evaluarea satisfacției vieții în rândul tinerilor sub 25 de ani din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă a scăzut semnificativ în ultimul deceniu, în timp ce în alte regiuni ale lumii tendința este, în medie, una de creștere.

Potrivit Julie Ray, diferențele pot fi explicate și prin factori sociali mai largi, în special nivelul de sprijin social perceput de tineri, un element esențial pentru bunăstare.

În paralel, mai multe state analizează restricționarea accesului minorilor la rețelele sociale. Australia a devenit, în decembrie, prima țară care a interzis utilizarea acestor platforme de către copiii sub 16 ani.

Raportul, publicat anual cu ocazia Zilei Internaționale a Fericirii (20 martie), plasează din nou Finlanda pe primul loc în clasamentul global al fericirii, pentru al nouălea an consecutiv. România ocupă locul 34 în ediția din 2026, în ușoară urcare față de anul anterior.