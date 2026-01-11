Threads lucrează la dezvoltarea unor jocuri care să poată fi jucate direct în conversațiile private, primul prototip fiind un joc de baschet. Un purtător de cuvânt al Meta a confirmat informația pentru TechCrunch, precizând că jocul se află în fază de testare internă și nu este disponibil publicului.

Cum funcționează jocul de baschet

Existența jocului a fost semnalată inițial de Alessandro Paluzzi, inginer cunoscut pentru descoperirea funcțiilor nelansate aflate încă în faza de dezvoltare. Potrivit imaginilor distribuite de acesta, jocul de baschet le permite utilizatorilor să arunce la coș prin glisarea degetului pe ecran, scopul fiind obținerea unui scor cât mai mare. Conceptul sugerează o competiție directă între participanții dintr-un chat.

#Threads is working on a basketball game 🏀 for chats 👀 pic.twitter.com/LGp22SLwRI — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 4, 2026

Diferențiere față de concurență

Introducerea jocurilor direct în mesaje ar putea diferenția Threads de platforme concurente precum X și Bluesky, care nu oferă astfel de funcții. Totodată, Threads ar intra într-o zonă deja explorată de aplicația Messages de la Apple, unde utilizatorii pot accesa jocuri prin aplicații terțe, precum GamePigeon.

Meta subliniază însă că, la fel ca în cazul altor prototipuri interne, nu există un calendar clar privind o eventuală lansare oficială a jocurilor în mesajele Threads sau dacă această funcție va ajunge vreodată la utilizatori.

Aceasta nu este prima inițiativă a Meta în zona jocurilor integrate în mesaje. În 2025, Instagram a introdus un joc ascuns în mesajele directe, bazat pe menținerea unui emoji în aer cu ajutorul unei palete controlate prin atingere, scorul fiind comparat între participanții la conversație.

Context și poziționare pe piață

Testarea jocurilor vine în contextul extinderii Threads cu funcții noi, precum dezvoltarea secțiunii Communities sau introducerea postărilor care dispar automat după 24 de ore. Deși platforma a ajuns la aproximativ 400 de milioane de utilizatori activi lunar, datele recente ale Pew Research Center arată că, în Statele Unite, Threads este folosit de 8% dintre adulți, comparativ cu 21% pentru X și 4% pentru Bluesky.