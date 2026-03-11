Cum evoluează tehnologia de verificare a vârstei online?

Tehnologia de verificare a vârstei online a devenit mai precisă și mai accesibilă ca niciodată, pe măsură ce guvernele impun restricții stricte pentru a-i proteja pe copii de rețelele sociale.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La trei luni după ce Australia a interzis adolescenților accesul la platforme sociale, mai multe state din Europa, Brazilia și SUA analizează măsuri similare. În California, guvernatorul Gavin Newsom s-a alăturat apelului pentru protecția minorilor, potrivit Reuters.

Progrese tehnologice rapide

Companiile tech, care ani de zile invocau limitări tehnice, se confruntă acum cu instrumente mult mai precise. Ariel Fox Johnson, consilier la Common Sense Media, subliniază că piața de verificare a vârstei s-a maturizat semnificativ în ultimii doi ani, iar costurile au scăzut dramatic: o verificare de bază ajunge la mai puțin de un dolar, iar verificările în volum costă doar câțiva cenți.

Companii precum Yoti, folosită de TikTok și Meta, au redus marja de eroare la 1,04 ani, iar Persona, furnizor pentru OpenAI și Reddit, raportează o eroare medie de 1,77 ani. Datele NIST arată o scădere a erorii medii de la 4,1 ani în 2014 la 2,5 ani în prezent.

Limitări și provocări

Sistemele pot fi păcălite de machiaj intens, măști sau camere slabe ale telefoanelor vechi. Adolescenții care par tineri pot fi solicitați să prezinte actul de identitate, explică Robin Tombs, CEO Yoti.

De la intrarea în vigoare a legii australiene, platformele au blocat 4,7 milioane de conturi suspecte de a aparține minorilor. Meta a închis 550.000 de conturi pe Instagram, Facebook și Threads, iar Snapchat aproximativ 415.000. Totuși, Iain Corby, director al Age Verification Providers Association, atrage atenția că multe companii fac doar strictul minim pentru conformitate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să discute verificarea vârstei în timpul unei vizite la Canberra. În Regatul Unit, autoritățile analizează înăsprirea regulilor pentru rețele sociale și chatbot-uri AI.

Verificarea vârstei online a devenit astfel o miză politică majoră, nu doar o problemă tehnică.