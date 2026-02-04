TikTok, „extrem de cooperantă” cu ancheta Comisiei Europene privind alegerile prezidențiale din România

Platforma de socializare TikTok cooperează „extrem de bine” cu ancheta aflată în desfășurare a Comisiei Europene privind posibila interferență în alegerile prezidențiale din România din 2024, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al executivului comunitar.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a afirmat că atitudinea TikTok demonstrează disponibilitatea platformei de a colabora cu autoritățile europene atunci când există un dialog deschis. „TikTok este foarte cooperantă. Au luat o serie de măsuri”, a declarat acesta în fața jurnaliștilor, adăugând că instituția pe care o reprezintă este deschisă interacțiunii cu orice actor care dorește să coopereze, relatează Reuters.

În decembrie 2024, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva TikTok, vizând presupusa incapacitate a platformei de a limita interferențele externe în procesul electoral din România, în contextul alegerilor prezidențiale. Ancheta se desfășoară în baza Legii privind serviciile digitale (DSA), cadrul legislativ al UE destinat reglementării marilor platforme online.

Declarațiile Comisiei Europene vin însă pe fondul unor critici dure formulate recent peste Atlantic. Într-un raport publicat marți, Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a acuzat Comisia Europeană că ar interveni în mod sistematic în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Potrivit documentului, de la intrarea în vigoare a DSA, în 2023, Comisia Europeană ar fi exercitat presiuni asupra platformelor online pentru a restricționa sau elimina conținut înaintea unor scrutinuri naționale în Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024. Raportul susține că aceste presiuni ar fi avut ca efect dezavantajarea unor partide politice conservatoare sau populiste din statele membre.

Raportul comisiei americane menționează că cele mai ample măsuri de cenzură ar fi fost aplicate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024. În acel context, Curtea Constituțională a României a decis anularea rezultatelor primului tur de scrutin, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu, o figură politică puțin cunoscută la acel moment. Decizia a fost justificată de autoritățile române prin informații furnizate de serviciile de informații, potrivit cărora Rusia ar fi sprijinit în secret candidatura lui Georgescu printr-o campanie coordonată desfășurată pe TikTok.

În același raport, Comisia juridică a Camerei Reprezentanților susține însă că documente interne ale TikTok, puse la dispoziția legislativului american, contrazic această versiune. Conform acestor documente, TikTok ar fi informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind existența unei interferențe ruse coordonate pe platformă.