WhatsApp Channels, plasată sub o supraveghere mai strictă în UE

Uniunea Europeană a decis să supună funcția WhatsApp Channels unui regim de supraveghere mai strict, după ce a stabilit că aceasta se încadrează în categoria platformelor online de mari dimensiuni.

Măsura nu vizează mesajele private dintre utilizatori, ci exclusiv componenta de difuzare publică a aplicației. Autoritățile europene au anunțat că WhatsApp Channels funcționează, în esență, similar unei rețele sociale.

Prin această funcție, administratorii pot transmite mesaje publice către un număr mare de utilizatori, într-un flux de tip „feed”, fără ca destinatarii să poată răspunde sau interacționa direct, așa cum se întâmplă în conversațiile private. Din acest motiv, UE consideră că Channels nu mai poate fi tratată ca un simplu serviciu de mesagerie.

Potrivit datelor furnizate de Meta și citate de Politico, WhatsApp Channels are peste 50 de milioane de utilizatori activi în Uniunea Europeană, depășind pragul de 45 de milioane stabilit de legislația europeană pentru platformele foarte mari. Conform autorităților, platformele care ating acest nivel de utilizare pot influența semnificativ informarea publicului, dezbaterile civice și procesele democratice, dar prezintă și riscuri sporite privind răspândirea conținutului ilegal, a dezinformării sau a mesajelor dăunătoare.

În urma acestei clasificări, Meta, compania care deține WhatsApp, are la dispoziție patru luni pentru a identifica, evalua și reduce riscurile asociate funcției Channels. Printre aspectele monitorizate se numără combaterea dezinformării, prevenirea ingerințelor în procesele electorale, protejarea drepturilor fundamentale, limitarea conținutului ilegal și evaluarea impactului asupra sănătății publice.

Nerespectarea obligațiilor impuse de Legea serviciilor digitale (DSA) poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală a companiei.

WhatsApp era la curent cu posibilitatea acestei decizii încă din luna august, când a raportat oficial numărul de utilizatori ai funcției Channels în Uniunea Europeană. Reprezentanții companiei au transmis că vor coopera cu autoritățile europene pentru a respecta noile cerințe de reglementare.

„Canalele WhatsApp continuă să crească în Europa și la nivel global. Pe măsură ce această expansiune continuă, rămânem angajați să ne dezvoltăm măsurile de siguranță și integritate în regiune, astfel încât să fie aliniate cerințelor de reglementare și responsabilității noastre față de utilizatori”, a declarat Joshua Breckman, purtător de cuvânt al WhatsApp.