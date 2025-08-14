WhatsApp susține că Rusia încearcă să-i blocheze serviciile

WhatsApp a declarat că Rusia încearcă să-i blocheze serviciile deoarece aplicația de mesagerie socială deținută de Meta Platforms oferă utilizatorilor dreptul la comunicații securizate și a promis că va continua să încerce să facă disponibile serviciile criptate în Rusia, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Rusia a început să restricționeze unele apeluri Telegram și WhatsApp, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu autoritățile de aplicare a legii în cazuri de fraudă și terorism.

„WhatsApp este o aplicație privată, criptată end-to-end, și sfidează încercările guvernului de a încălca dreptul oamenilor la comunicații sigure, motiv pentru care Rusia încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”, a declarat WhatsApp într-un comunicat.

„Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a face comunicațiile criptate end-to-end disponibile pentru oameni de pretutindeni, inclusiv în Rusia”.