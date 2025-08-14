dark
WhatsApp susține că Rusia încearcă să-i blocheze serviciile

Ștefan Munteanu
14 august 2025
iconita aplicatiei whatsapp pe un ecran
Sursa foto: Silas Stein / DPA / Profimedia
WhatsApp a declarat că Rusia încearcă să-i blocheze serviciile deoarece aplicația de mesagerie socială deținută de Meta Platforms oferă utilizatorilor dreptul la comunicații securizate și a promis că va continua să încerce să facă disponibile serviciile criptate în Rusia, relatează Reuters.

Rusia a început să restricționeze unele apeluri Telegram și WhatsApp, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu autoritățile de aplicare a legii în cazuri de fraudă și terorism.

„WhatsApp este o aplicație privată, criptată end-to-end, și sfidează încercările guvernului de a încălca dreptul oamenilor la comunicații sigure, motiv pentru care Rusia încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”, a declarat WhatsApp într-un comunicat.

„Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a face comunicațiile criptate end-to-end disponibile pentru oameni de pretutindeni, inclusiv în Rusia”.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

