Uniunea Europeană a aplicat companiei X a lui Elon Musk o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulamentului blocului comunitar privind serviciile digitale, în parte pentru „designul înșelător” al bulinei de verificare albastre, relatează The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Este prima dată când o companie a fost amendată în temeiul legii istorice privind serviciile digitale (DSA) pentru combaterea „activităților ilegale și dăunătoare” pe platformele online și vine după ce UE a lansat o anchetă extinsă asupra companiei X în decembrie 2023.

În iulie 2024, UE a decis că X nu respecta obligațiile privind transparența publicității, accesul la date pentru cercetători și „modele obscure” — caracteristici înșelătoare ale interfeței concepute pentru a păcăli utilizatorii. Sistemul de bifă albastră al X a fost criticat în mod special pentru că înșela utilizatorii, permițând oricui să plătească pentru a fi „verificat”, ceea ce făcea mai dificilă determinarea autenticității conturilor X. În anunțul de astăzi, Comisia Europeană a menționat că, deși DSA nu impune verificarea utilizatorilor, „interzice în mod clar platformelor online să afirme în mod fals că utilizatorii au fost verificați”.

„Înșelarea utilizatorilor cu bife albastre, ascunderea informațiilor din reclame și excluderea cercetătorilor nu au loc online în UE”, a declarat într-un comunicat Henna Virkkunen, șefa departamentului tehnologic al blocului. „DSA protejează utilizatorii. DSA oferă cercetătorilor posibilitatea de a descoperi potențiale amenințări. DSA restabilește încrederea în mediul online. Prin prima decizie de neconformitate a DSA, considerăm X responsabilă pentru subminarea drepturilor utilizatorilor și eludarea responsabilității”.

UE poate percepe companiilor până la 6% din veniturile lor globale pentru încălcări ale DSA. Deoarece X este o companie privată — achiziționată de Musk pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022 și din nou de compania sa de inteligență artificială, xAI, în martie 2025 pentru 33 de miliarde de dolari — nu este clar care ar fi putut fi pedeapsa maximă potențială. X poate contesta amenda, dar are acum la dispoziție 60 de zile lucrătoare pentru a informa UE cu privire la măsurile pe care le va lua pentru a schimba utilizarea „înșelătoare” a bifelor albastre și 90 de zile pentru remedierea celorlalte încălcări. Nerespectarea acestor termene ar putea duce la aplicarea de penalități suplimentare.

Legiuitorii europeni au deliberat asupra cuantumului amenzii, potrivit The New York Times, care a scris că autoritățile de reglementare au dorit să dea un exemplu cu X ca avertisment pentru alte companii, luând în considerare riscul de a provoca represalii din partea președintelui Donald Trump în contextul disputelor comerciale cu SUA. Musk, alături de conducerea altor giganți tehnologici americani, a încurajat președintele să împiedice UE să profite de companiile americane.

Ancheta din 2023 a fost lansată și pentru a examina practicile de moderare ale X și diseminarea de conținut ilegal sau dăunător pe platformă, care este încă în curs de desfășurare și ar putea atrage sancțiuni suplimentare.

UE a criticat X pentru creșterea nivelului de dezinformare după achiziția sa de către Musk. În ianuarie, legislatorii UE s-au angajat să „împingă energic” ancheta X, din cauza îngrijorărilor legate de promovarea de către Musk a liderului partidului de extremă dreapta din Germania pe platformă. Musk a folosit X pentru a susține alte personalități de extremă dreapta și a stârnit indignare după ce a făcut un gest controversat în timpul discursului său la inaugurarea lui Trump.