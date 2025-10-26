X lansează o piață oficială pentru cumpărarea numelor de utilizator inactive / Sumele ar putea ajunge la milioane de dolari

X, platforma condusă de Elon Musk, a anunțat lansarea unei piețe dedicate achiziționării numelor de utilizator inactive. Noua funcționalitate le va permite abonaților Premium să solicite sau să cumpere „handle-uri” (nume de utilizator) care nu mai sunt utilizate, în încercarea de a crea o sursă suplimentară de venit și de a stimula interesul pentru abonamentele Premium, relatează TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit companiei, piața va include atât opțiuni gratuite, cât și plătite. Numele de utilizator rare ar putea ajunge la prețuri ce pornesc de la 2.500 de dolari și pot depăși șapte cifre.

X explică faptul că va exista o distincție între două categorii de nume: „Priority” și „Rare”.

„Priority” se referă la nume de utilizator care conțin nume întregi, expresii formate din mai multe cuvinte sau combinații alfanumerice. Acestea vor putea fi solicitate gratuit de către abonații Premium+ și Premium Business. „Priority handles includ nume precum @GabrielJones, @PizzaEater sau @ParadoxAI”, a precizat compania. Dacă o cerere este aprobată, X va transfera numele de utilizator respectiv fără costuri suplimentare. Totuși, dacă un utilizator își anulează sau își reduce abonamentul, numele de utilizator revine automat în contul său după o perioadă de grație de 30 de zile.

Procesul de aprobare durează, de regulă, trei zile lucrătoare, iar nu toate cererile vor fi acceptate. Odată aprobată o solicitare, vechiul nume de utilizator al persoanei este rezervat și nu mai poate fi preluat de altcineva.

Cea de-a doua categorie, „Rare”, include nume scurte, generice sau cu relevanță culturală, precum @Pizza, @Tom sau @One. Acestea nu vor putea fi solicitate prin procedura standard, ci vor fi oferite prin „public drops” (lansări publice) sau prin achiziții directe, la prețuri stabilite în prealabil, disponibile doar pe bază de invitație.

Pentru lansările publice, mai mulți utilizatori pot aplica pentru același nume. X afirmă că selecția finală va fi făcută în funcție de contribuțiile anterioare ale solicitantului pe platformă, scopul declarat pentru utilizarea numelui și nivelul său de implicare și audiență. În cazul achizițiilor directe, prețul va depinde de factori precum popularitatea cuvântului, lungimea acestuia și semnificația sa culturală. După cumpărare, utilizatorul va păstra numele chiar dacă își întrerupe ulterior abonamentul Premium.

Compania a explicat pe o pagină de asistență că a ales să lanseze o piață oficială, în loc să elibereze simultan toate conturile inactive, pentru a evita abuzurile și tentativele de spam. „Marketplace-ul permite o distribuție echitabilă și sigură printr-un proces controlat”, a transmis X.

Utilizatorii care urmăresc un nume de utilizator anume, dar care nu este încă listat pe piață, pot înregistra interesul pentru acesta și îl pot adăuga pe o listă de urmărire. Dacă numele devine disponibil ulterior, X îi va notifica direct.

Prin acest sistem, X urmărește să monetizeze o resursă internă care până acum nu genera venituri directe, în timp ce își consolidează ofertele Premium într-o perioadă în care afacerile din publicitate continuă să fie sub presiune.