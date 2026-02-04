Directorul general al grupului american Intel Corp, Lip-Bu Tan, a afirmat că deficitul de cipuri de memorie din industria calculatoarelor ar putea persista cel puțin până în 2028, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Din câte ştiu eu, nu există nicio soluţie”, a spus Tan marți, în cadrul unei conferințe organizate de Cisco Systems Inc. El a menționat că a discutat cu doi dintre cei mai importanți jucători din domeniul cipurilor de memorie, care i-au confirmat că problema nu va fi rezolvată înainte de 2028.

Creșterea rapidă a infrastructurii pentru AI a amplificat cererea de cipuri de memorie

Creșterea rapidă a infrastructurii pentru inteligență artificială (AI) a amplificat cererea de cipuri de memorie și a redus disponibilitatea pentru computerele și smartphone-urile tradiționale. Această situație a generat lipsuri și scumpiri și ar putea influența apetitul consumatorilor pentru aceste produse.

Grupul Nvidia Corp, principalul furnizor de procesoare pentru AI, va stimula și mai mult cererea de cipuri de memorie prin lansarea platformei Rubin și a generației următoare de produse. „Inteligența artificială va consuma multă memorie”, a precizat Tan.

Intel, cel mai mare producător de procesoare pentru computere personale, depinde de cipurile de memorie pentru stocarea și gestionarea datelor. Cei mai importanți producători de astfel de cipuri sunt Samsung Electronics Co, SK Hynix Inc și Micron Technology Inc.