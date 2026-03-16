Apple a prezentat luni, fără un eveniment major dedicat, AirPods Max 2, succesorul mult așteptat al căștilor premium lansate inițial în 2020.

Noua generație păstrează poziționarea în segmentul high-end: prețul rămâne 549 de dolari.

Căștile vor putea fi precomandate începând cu 25 martie, iar livrările sunt programate la începutul lunii viitoare. Modelul va fi disponibil în culorile midnight, starlight, orange, purple și blue, potrivit comunicatului de presă.

Apple spune că AirPods Max 2 integrează cipul audio H2, folosit pentru mai multe funcții noi și pentru îmbunătățirea performanțelor audio. Printre acestea se numără anularea activă a zgomotului (ANC), traducerea în timp real între limbi, dar și o calitate generală a sunetului mai bună.

Anulare a zgomotului mai eficientă

Potrivit companiei, anularea activă a zgomotului este „de până la 1,5 ori mai eficientă” decât la generația precedentă.

În același timp, funcția Adaptive Audio permite căștilor să ajusteze automat nivelurile de ANC și Transparency, în funcție de mediul în care se află utilizatorul. Scopul este optimizarea experienței de ascultare fără intervenție manuală.

Apple afirmă că modul Transparency a fost de asemenea îmbunătățit. Un nou algoritm de procesare digitală a semnalului, optimizat pentru cipul H2 și sistemul de microfoane al AirPods Max, face ca sunetele din jur să fie percepute mai natural. Ideea este ca utilizatorii să rămână conștienți de mediul înconjurător și de persoanele din apropiere.

Funcții noi: traducere live și izolare a vocii

AirPods Max 2 aduc și Live Translation, o funcție menită să ajute utilizatorii să comunice în persoană cu oameni care vorbesc alte limbi.

În timpul apelurilor intervine voice isolation, o tehnologie bazată pe „advanced computational audio”, care prioritizează vocea utilizatorului și reduce zgomotul ambiental.

Sunet îmbunătățit și Spatial Audio optimizat

La capitolul audio, Apple spune că noul model utilizează un amplificator cu gamă dinamică ridicată, conceput pentru a reda un sunet mai curat.

Și Spatial Audio a fost revizuit. Compania susține că oferă acum o localizare mai precisă a instrumentelor, un bass mai bun și frecvențe medii și înalte mai naturale.

Control pentru camera iPhone

Printre funcțiile mai puțin obișnuite se află și Camera Remote. Cu AirPods Max 2, utilizatorii pot controla de la distanță camera de pe iPhone sau iPad.

Prin apăsarea Digital Crown, căștile pot declanșa o fotografie sau pot porni și opri înregistrarea video în aplicația Camera ori în aplicații compatibile de la terți.

Protecție pentru auz și microfon pentru creatori

Apple mai introduce și Loud Sound Reduction, o funcție care ajută la protejarea utilizatorilor de zgomotele puternice din mediul înconjurător, fără a altera caracterul sunetului redat.

În același timp, compania spune că microfonul integrat permite intervievatorilor, podcasterilor, cântăreților și altor creatori să capteze audio de calitate mai bună și o textură vocală mai naturală.

Suport pentru audio lossless

AirPods Max 2 suportă audio lossless 24-bit / 48 kHz, însă această funcție este disponibilă doar atunci când căștile sunt utilizate cu cablul USB-C inclus.

Noua generație va fi disponibilă în peste 30 de țări și regiuni.