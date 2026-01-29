Cea mai recentă actualizare Android pentru Google Pixel provoacă probleme majore / Funcțiile WiFi și Bluetooth, nefuncționale

Cea mai recentă actualizare Android lansată în luna ianuarie pentru telefoanele Google Pixel este asociată cu o serie de disfuncționalități grave, potrivit relatărilor tot mai numeroase apărute pe forumuri și platforme online, citate de 9to5Google.

Utilizatorii reclamă pierderea completă a funcțiilor de conectivitate wireless, în special WiFi și Bluetooth, imediat după instalarea update-ului.

Problemele semnalate variază de la imposibilitatea activării conexiunilor wireless până la situații în care funcțiile pot fi pornite doar teoretic, fără ca dispozitivele să poată detecta rețele WiFi sau accesorii Bluetooth din apropiere, scrie TechRadar. În unele cazuri, telefonul afișează funcțiile ca fiind active, însă acestea nu mai sunt operaționale.

Dispozitivele Google Pixel au fost frecvent criticate de-a lungul timpului pentru apariția unor erori software semnificative după actualizări majore. Alte probleme recente raportate de utilizatori, inclusiv erori legate de baterii sau de confidențialitatea mesajelor vocale.

Conform sesizărilor apărute până în prezent, bug-ul nu afectează toate telefoanele care au primit actualizarea din ianuarie 2026. Cu toate acestea, mai multe modele par să fie vizate, printre care Pixel 8 Pro și Pixel 10 Pro XL. În cazul acestuia din urmă, un utilizator a raportat pierderea completă a funcțiilor camerei foto și ale lanternei, probleme care nu au fost remediate nici după resetarea telefonului la setările din fabrică.

Până în acest moment, Google nu a oferit un punct de vedere oficial privind cauza problemelor sau amploarea lor. De asemenea, nu este clar câți utilizatori sunt afectați la nivel global de erorile apărute în urma actualizării.

În lipsa unei soluții oficiale, specialiștii recomandă utilizatorilor de telefoane Google Pixel să amâne instalarea actualizării din ianuarie până la publicarea unui patch de securitate sau a unei versiuni de software care să corecteze disfuncționalitățile raportate. Cei care au instalat deja update-ul și se confruntă cu probleme pot încerca resetarea dispozitivului la setările din fabrică, însă această măsură nu garantează remedierea erorilor de conectivitate wireless.