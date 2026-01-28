ANSVSA lansează o licitație de peste 85 de milioane de lei pentru dezvoltarea sistemului informatic SIDISVA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a lansat miercuri o licitație majoră pentru dezvoltarea Sistemului Informatic Digitalizat în Domeniul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor (SIDISVA).

Proiectul, cu o valoare estimată la 85.418.857,53 lei (fără TVA), promite să transforme modul în care sunt gestionate sănătatea animalelor și siguranța alimentară în România.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2 februarie 2026, potrivit anunțului publicat pe SEAP.

Proiectul vizează implementarea sistemului informatic SIDISVA, accesibil şi în cloud-ul guvernamental, pentru digitalizarea serviciilor ANSVSA către cetăţeni, medici veterinari, fermieri şi operatori economici.

În acest sens, vor fi colectate centralizat, stocate, prelucrate şi accesibile în timp real datele referitoare la sănătatea animalelor şi siguranţa alimentelor, iar sistemul va permite inclusiv generarea de rapoarte şi urmărirea indicatorilor de performanţă ai ANSVSA.

Cea mai mare parte reprezintă finanţare externă nerambursabilă din fonduri europene (FEDR), la care se adaugă şi o contribuţie din bugetul naţional, prin bugetul ANSVSA.

Obiectivele tehnice și operaționale

Conform caietului de sarcini, achiziția vizează o transformare structurală a modului în care autoritatea gestionează datele privind sănătatea animalelor și siguranța alimentară. Principalele direcții de dezvoltare includ:

Integrarea în Cloud-ul Guvernamental: Adaptarea sistemelor interne pentru a fi compatibile cu arhitectura națională de cloud. Digitalizarea serviciilor publice: Dezvoltarea unui sistem intern care să permită interacțiunea electronică cu agenții economici și cetățenii, reducând dependența de fluxurile de lucru bazate pe suport fizic (hârtie). Eficientizarea monitorizării: Implementarea unor soluții digitale care să permită ANSVSA o raportare mai precisă și o capacitate de răspuns mai rapidă în cazul alertelor sanitare sau veterinare.

Lansarea acestei licitații vine în contextul în care sistemele informatice actuale necesită actualizări majore pentru a face față cerințelor de interoperabilitate la nivel național și european. Proiectul SIDISVA este prezentat ca un instrument necesar pentru adaptarea ANSVSA la standardele actuale de transparență și eficiență administrativă, oferind o platformă unificată pentru gestionarea întregului ecosistem sanitar-veterinar din România.