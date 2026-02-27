Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că aplicația e-Tarifare va fi indisponibilă temporar luni, între orele 00:00 și 02:00, din cauza unor lucrări de mentenanță, potrivit Agerpres.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul menționat, vor fi efectuate actualizări ale aplicației utilizate în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei. În acest timp, comunicațiile de date vor fi întrerupte.

Autoritățile avertizează că operațiunile pot afecta fluența traficului la graniță, în special pentru transportul internațional de marfă, și solicită înțelegere din partea utilizatorilor.