Pe măsură ce conținutul generat de inteligența artificială începe să umple aplicațiile noastre sociale, un proiect de readucere a videoclipurilor de șase secunde ale Vine este lansat cu sprijinul cofondatorului Twitter, Jack Dorsey. TechCrunch relatează că o nouă aplicație numită diVine va oferi acces la peste 100.000 de videoclipuri arhivate de pe Vine, restaurate dintr-o copie de rezervă mai veche, creată înainte de închiderea Vine.

Fără AI slop pe diVine

Aplicația va permite și postarea de noi videoclipuri, dar doar videoclipuri reale, întrucât diVine va semnala conținutul suspectat ca fiind generat de inteligența artificială și va împiedica publicarea acestuia.

Crearea diVine a fost finanțată de organizația non-profit a lui Jack Dorsey, and Other Stuff, înființată în mai 2025. Noua inițiativă se concentrează pe finanțarea proiectelor experimentale open source și a altor instrumente care au potențialul de a transforma peisajul rețelelor sociale.

Pentru a crea diVine, Evan Henshaw-Plath, unul dintre primii angajați ai Twitter și membru al and Other Stuff, a explorat arhiva Vine. După ce Twitter a anunțat că va închide aplicația de videoclipuri scurte în 2016, videoclipurile sale au fost salvate într-o arhivă de aproximativ 50 GB, care nu era accesibilă pentru oricine. Așa că acesta a decis să vadă dacă poate să extragă conținutul vechi și să îl transfere într-o aplicație nouă.

„Nu am reușit să le extrag pe toate, dar am reușit să extrag multe și, practic, să reconstruiesc aceste videoclipuri Vine și acești utilizatori Vine și să ofer fiecărei persoane un nou (profil) de utilizator pe această rețea deschisă”, a spus Evan Henshaw-Plath, membru and Other Stuff.

Sunt peste 150.000 de videoclipuri arhivate

Rabble estimează că aplicația conține un „procent bun” din cele mai populare videoclipuri Vine, dar nu un număr mare din cele mai puțin populare. De exemplu, el spune că au existat milioane de videoclipuri axate pe K-pop care nu au fost niciodată arhivate.

„Avem aproximativ 150.000 până la 200.000 de videoclipuri de la aproximativ 60.000 de creatori”, a menționat Evan Henshaw-Plath, membru and Other Stuff.

Creatorii Vine, care încă dețin drepturile de autor asupra operelor lor, pot trimite diVine o cerere de eliminare DMCA dacă doresc ca videoclipurile lor Vine să fie șterse, sau pot verifica că sunt titularii contului demonstrând că încă dețin conturile de social media care erau inițial listate în biografia lor Vine.

Și Elon Musk a promis că readuce Vine

Actualul proprietar al Twitter/X, Elon Musk, a promis, de asemenea, să readucă Vine, anunțând în august că compania a descoperit vechea arhivă video. Dar, până în prezent, nimic nu a fost lansat public. Proiectul diVine, susținut de Dorsey, consideră că, deoarece conținutul provine dintr-o arhivă online și creatorii încă dețin drepturile de autor, este vorba de o utilizare corectă.

Btw, we recently found the Vine video archive (thought it had been deleted) and are working on restoring user access, so you can post them if you want. — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2025

DiVine este disponibil atât pe iOS, cât și pe Android la diVine.video.