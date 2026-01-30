Aplicația BT Pay a Băncii Transilvania a ajuns la peste 4,6 milioane de utilizatori, la opt ani de la lansare, potrivit datelor furnizate de bancă. Prin intermediul aplicației sunt realizate zilnic peste un milion de plăți cu telefonul mobil, aproximativ 400.000 de transferuri de bani și în jur de 300.000 de confirmări pentru cumpărături online, informează Agerpres.

BT Pay a fost prima aplicație de tip wallet bancar lansată pe piața din România și oferă acces nu doar la serviciile clasice ale Băncii Transilvania, ci și la produse și soluții ale altor entități din grup. Utilizatorii pot accesa, direct din aplicație, servicii de investiții prin BT Capital Partners, soluții de economisire prin BT Asset Management și BT Pensii, precum și opțiuni de finanțare prin BT Direct.

Aplicația include și funcționalități cu componentă socială sau educațională. Modulul Donații, introdus în 2020, a permis direcționarea a peste un milion de euro către organizații non-profit și diverse cauze sociale. De asemenea, BT Pay Kiddo, lansată în 2023, este utilizată de peste 180.000 de copii și adolescenți, fiind concepută pentru a sprijini educația financiară a acestora.

Reprezentanții băncii subliniază că evoluția aplicației reflectă schimbările din comportamentul utilizatorilor în relația cu serviciile bancare digitale. „BT Pay a crescut constant și a devenit pentru mulți utilizatori primul contact cu un portofel digital”, a declarat Oana Ilaş, director general adjunct Retail Banking în cadrul Băncii Transilvania.

Banca Transilvania face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania și este lider al pieței bancare din România, cu o cotă de aproximativ 23% din totalul activelor. Instituția are peste 5 milioane de clienți, mai mult de 10.000 de angajați și o rețea de 530 de agenții, prezente în 180 de localități. BT este, totodată, prima bancă din România listată la Bursa de Valori București, în anul 1997.