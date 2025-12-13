Apple a obținut o revocare parțială a sancțiunilor în procesul intentat de Epic Games

Apple a convins o curte de apel din Statele Unite să revoce o parte din ordinul judecătoresc care obligă compania din Cupertino să aducă modificări magazinului său de aplicații pentru a promova o concurență mai mare. Potrivit Reuters, Apple nu a reușit, totuși, să revoce un ordin radical în procesul împotriva Epic Games.

CEO Epic: Hotărârea va fi în beneficiul dezvoltatorilor și consumatorilor

Curtea de Apel a Statelor Unite a declarat că o parte din ordonanța din aprilie, care condamna Apple pentru încălcarea unei decizii anterioare, era prea generală și trebuie modificată. Însă curtea de apel a menținut cea mai mare parte a condamnării pentru sfidare și o interdicție anterioară împotriva Apple în acest caz.

Completul de judecători a modificat o parte din hotărârea instanței inferioare care interzicea Apple să perceapă orice comision sau taxă legată de achizițiile consumatorilor care nu au loc pe platforma Apple. Hotărârea curții de apel oferă Apple șansa de a solicita un comision rezonabil pentru aceste tranzacții. Directorul executiv al Epic Games, Tim Sweeney, a salutat joi hotărârea instanței, care, potrivit lui, interzice Apple să impună „taxe uriașe” dezvoltatorilor.

„După ani de obstrucționare din partea Apple, vom asista în sfârșit la o schimbare la scară largă”, a spus Tim Sweeney, CEO-ul Epic Games.

Context pentru procesul Epic Games – App Store

Epic Games a intentat procesul în 2020, încercând să slăbească controlul Apple asupra tranzacțiilor din aplicațiile care utilizează sistemul de operare iOS și restricțiile privind distribuirea aplicațiilor către consumatori. Apple a câștigat în mare parte procesul, dar a fost obligată printr-o hotărâre judecătorească din 2021 să permită dezvoltatorilor să includă în aplicațiile lor linkuri care să direcționeze utilizatorii către metode alternative de achiziție.

Apple a eliminat unele restricții, dar a adăugat altele noi, inclusiv impunerea unei comisioane de 27% dezvoltatorilor pentru achizițiile efectuate în afara App Store în termen de șapte zile de la clic pe un link. Apple percepe dezvoltatorilor o comision de 30% pentru achizițiile efectuate în App Store.

Epic s-a plâns că noua comision de 27% încalcă ordonanța anterioară și a solicitat instanței să declare Apple vinovată de sfidare, dar producătorul de iPhone-uri a negat că ar fi încălcat ordinele instanței. Hotărârea curții de apel a stabilit că, deși Apple ar trebui să poată percepe o comision pentru achizițiile efectuate în afara aplicației, ar trebui să existe anumite limitări.