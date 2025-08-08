Britanicii fentează Legea privind Siguranța Online / Traficul proxy din Regat a crescut cu 65%, ca urmare a folosirii tot mai răspândite a soluțiilor de VPN

Pe fondul furorii generate de creșterea utilizării VPN-urilor în Marea Britanie, mulți utilizatori privesc proxy-urile ca o alternativă potențială la acest serviciu. The Register expune aceste tendințe, ca urmare a intrării în vigoare a Legii privind Siguranța Online (Online Safety Act).

Cum „fentează” un proxy legea din Regatul Unit

Un server proxy se află între un dispozitiv și internet, acționând efectiv ca intermediar și mascând adresa IP a utilizatorului. De asemenea, poate depăși restricțiile geografice și, având în vedere recentele restricții din Marea Britanie care decurg din Legea privind Siguranța Online, poate reprezenta o alternativă la VPN-uri.

VPN-urile și serverele proxy sunt, la prima vedere, similare: ambele pot masca adresa IP a utilizatorului și pot ocoli restricțiile geografice. Cu toate acestea, VPN-urile se bazează pe criptare completă și utilizează un singur tunel de acces, în timp ce proxy-urile permit rutarea selectivă, dar nu oferă criptare end-to-end în mod implicit.

Legea privind siguranța online din Marea Britanie impune serviciilor reglementate care furnizează conținut cu prioritate primară, cum ar fi pornografia comercială sau materialele referitoare la automutilare și sinucidere, să verifice vârsta utilizatorilor din Marea Britanie înainte de a le permite accesul.

Decodo: Creșterea este „mai mult decât o tendință temporară”

Furnizorul de proxy Decodo afirmă că datele sale interne arată o creștere de 65% a utilizatorilor de proxy din Marea Britanie, cu un trafic proxy în creștere cu 88%. Cifrele nu sunt la fel de impresionante ca cele pentru VPN-uri, dar reprezintă totuși o creștere semnificativă, deoarece utilizatorii se confruntă cu consecințele Online Safety Act.

Gabriele Verbickaitė, senior product marketing manager la Decodo, spune că proxy-urile oferă companiilor „mai mult control, suprafață mai mică de atac și o integrare mai bună în politicile de securitate existente deja”. Potrivit Decodo, această creștere este „mai mult decât o tendință temporară”.

Este foarte puțin probabil ca VPN-urile să fie interzise în Marea Britanie în viitorul apropiat, indiferent de cât de mult se discută despre măsurile de eludare a restricțiilor impuse de Online Safety Act din Marea Britanie. Cu toate acestea, conform cifrelor Decodo, unii utilizatori își asigură riscurile cu alternative și reanalizează accesul online și operațiunile cu date.