Microsoft pregătește lansarea unei actualizări majore de interfață pentru Microsoft Edge, care aduce în browser limbajul vizual folosit de Copilot.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul design introduce o pagină de setări care arată aproape identic cu aplicația Copilot, meniuri contextuale actualizate și o pagină de tab nou complet redesenată. Conform publicației Windows Central, Edge va adopta și colțuri rotunjite, alături de aceeași paletă de culori și aceleași fonturi utilizate în Copilot.

Actualizarea de interfață nu este condiționată de activarea Copilot Mode din browser. Microsoft pare să integreze acest limbaj de design la nivelul întregii experiențe Edge, independent de funcțiile AI propriu-zise. Abordarea sugerează că elementele vizuale specifice Copilot ar putea ajunge și în alte produse web ale companiei, posibil chiar și în Windows, în viitor.

Noua pagină de tab din Edge este una dintre cele mai vizibile schimbări, fiind aproape identică din punct de vedere vizual cu interfața Copilot. De asemenea, și pagina de setări a browserului a fost adaptată la acest nou stil, marcând o distanțare clară față de Fluent Design, sistemul vizual tradițional folosit de Microsoft în ultimii ani.

Direcția strategică a companiei a fost explicată anul trecut de CEO-ul Microsoft AI, Mustafa Suleyman. „Nu va exista un browser nou; va fi pur și simplu o singură experiență”, a declarat acesta, subliniind că Microsoft preferă să evolueze Edge în loc să lanseze un browser AI separat.

Limbajul de design Copilot a fost introdus după ce o mare parte din echipa Inflection AI s-a alăturat Microsoft în 2024. Interfața este foarte apropiată de cea a asistentului Pi AI, dezvoltat anterior de Inflection AI, marcând o schimbare vizuală semnificativă față de produsele Microsoft din trecut.